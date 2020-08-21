ДОБРОВОЛЬЦЫ БЛАГОДАРЯТ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ И ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БЕСЛАНА ЭШБА ЗА ОКАЗАННЫЙ ИМ ПРИЕМ В ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 27 августа 2020. Абхазия-Информ. На имя Президента Абхазии Аслана Бжания поступили письма от председателя Кабардино-Балкарской общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.» Тимура Шорданова, председателя Союза абхазских добровольцев Адыгеи Рамазана Сиюхова и от и.о. председателя Северо-Осетинской организации участников Отечественной войны народа Абхазии «Барс» Эльбруса Кусаева. Руководители добровольческих организации благодарят главу государства за теплую встречу, которая была оказана им 15 августа 2020 года, во время празднования Дня добровольца.

«Высокий уровень проведения и тщательная организация празднования Дня добровольца стала приятной неожиданностью. Республика Абхазия всегда принимала нас с распростертыми объятьями, но праздник, проведенный в нашу честь в этом году приятно нас удивил», – отмечается в письме председателя организации добровольцев из КБР Тимура Шорданова.

«Мы высоко оценили проявленное Вами радушие. Вы еще раз подтвердили нам, что Республика Абхазия – это наша Родина», – написал председатель Союза добровольцев Адыгеи Рамазан Сиюхов.

«Этот день для каждого из нас не просто памятная дата. Искренне признательны Вам за всестороннее внимание, которое всегда уделяли и уделяете вопросам добровольцев», – говорится в письме руководителя Северо-Осетинской организации добровольцев «Барс» Эльбруса Кусаева.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Аналогичные благодарственные письма были направлены и в адрес главы администрации Сухума Беслана Эшба.