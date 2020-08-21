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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (НАНҲӘА)

Новости Пятница, 28 августа 2020 10:28
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (НАНҲӘА)

Сухум. 28 августа 2020. Абхазия-Информ. Православные христиане Абхазии отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы (Нанҳәа).

С утра во всех действующих приходах служат Божественную литургию.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы – это один из важнейших праздников, посвященных прославлению Божией Матери. Во всем православном мире Успение Пресвятой Девы – это одно из самых примечательных событий. Этот день посвящен уходу из земной жизни Девы Марии, когда она смогла встретиться с сыном после его мучительной смерти на кресте.

В этот день многие семьи собираются в родовых поместьях за столом, почитая Божью Матерь и поминая всех близких родственников ушедших в вечность.

Праздник Нанҳәа приходится на время поспевания винограда, инжира, кукурузы, яблок, слив и др. В селах хозяйки накрывают прямо во дворе стол с традиционными яствами. В их числе абыста с сыром, молодой варенный цыплёнок в аджике, вареники начиненные сыром, мед, свежие фрукты, варённая кукуруза, кислое буйволинное молоко, различные домашние сладости и многое другое. В блюдо с фруктами вставляют зажженные поминальные свечи.

К празднику воцерковленные верующие соблюдают двухнедельный Успенский пост, который по строгости сравним с Великим постом.

Абхазы с особым трепетом относятся к Божьей Матери (Анпсха).

В старину абхазы глубоко почитали образ Пресвятой Богородицы – Никопеи. В соборных храмах Абхазского царства именно этот образ изображался в центральной части над алтарем.

В стране построено много храмов в честь Девы Марии. Один из самых известных – храм в Лдзаа, недалеко от Пицунды (Анан Лдзааных).

На средневековых картах Абхазии отмечено место Санта-София, это территория нынешнего села Алахадзы (Гагрский район), где был храм Богородицы.

Имя Пресвятой Девы носит и один из старейших соборов страны в селе Мыку Очамчырского района, датируемый Х веком.

В Гудаутском районе – Лыхненский храм Успения Божьей Матери, сооруженный на рубеже X-XI вв.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 28 августа 2020 10:42

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