ЕЩЕ 13 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 28 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 67 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 13 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию, переведено на лечение в Дагомыс 2 человека – граждане Абхазии, поступило 2 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 308 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.