ЛЮДМИЛА СКОРИК ОБРАТИЛАСЬ К ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ЛАБРА С ПРИЗЫВОМ СОБЛЮДАТЬ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

25 августа минздрав Абхазии и СЭС ввели 14-дневный карантин в селе Лабра Очамчырского района после смерти одного из жителей с диагнозом короновирус. Недовольные жители села устроили акцию протеста, требуя снять ограничения на передвижение, поскольку не могут вывезти сельхозпродукцию на Сухумский рынок.

Сухум. 29 августа 2020. Абхазия-Информ. «Санитарно-эпидемиологической ситуация в селе Лабра Очамчырского района и в селе Цандрипш Гагрского района, где есть заболевшие короновирусом идентичная по заболеваемости», –сказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, комментируя обстановку в селе Лабра.

Митингующие заявляли о том, что ситуация с вирусом надуманна, а меры предпринимаемые СЭС проводятся с нарушением санэпидемнорм.

Скорик уточнила, что инфекция в Лабру и в Цандрипш была завезена из Адлерского района. К примеру житель села Цандрипш работал в Адлере, где и заразился, но заболевание протекала у нее бессимптомно, а уже потом выявилось и началось распространение вируса.

«Сейчас в селении Лабра у нас почему-то возникло недопонимание того, что это карантинное заболевание и остановить распространение этой инфекции можно только путем изоляции – карантина. Если мы не выполним этих требований, то вирус получит довольно масштабное распространение. Почему-то жители села Цандрипш не выходят на митинги, понимая всю серьезность ситуации, остаются дома на изоляции. Ненужно собираться на митинги и не надо рассказывать, что это инфекция придумана неизвестно кем-то. Эти меры по всему миру едины и выполняются по всему миру. Они не придуманы ни Минздравом Абхазии, ни СЭС. Для жителей Лабры не придуманы какие-то специальные требования. Мы надеемся на взаимопонимание, на понимание создавшейся ситуации и тогда для некоторых жителей этого села инфекция пройдет очень легко, без симптоматики. Они не почувствуют, что они заболевшие...», – заявила Людмила Скорик.

Она выразила обеспокоенность тем, что среди сельчан могут быть носители вируса, который опасен для пожилых людей, у которых могут быть хронические заболевания. Главный санитраный врач обратилась к жителям села Лабра с призывом – ради своих близких выполнять все требования СЭС, соблюдать карантинные меры.

Сегодня работники СЭС с помощью Очамчырского МЧС проводят дезинфекционные мероприятия в селе Лабра. Сотрудники СЭС и сотрудники ЦРБ Очамчырского района разработали мероприятия по выявлению заболевших короновирусом людей, которые носят инфекцию в скрытом виде. После смертельного случая в село Лабра оперативно организовали выезд медработников для забора биоматриала. Обвинения в адрес медиков, что биоматериал проводится не в медучреждении, а прямо на улице не является нарушением.

«Мобильные бригады СЭС работают по забору биоматериала с 19 марта 2020 года. Таким же образом сотрудники СЭС работают на КПП Псоу и на КПП Ингур. Всегда приятнее проходить процедуры в лечебном кабинете, но в такой ситуации, как в селе Лабра нам приходилось принимать решение быстро, поэтому условия для забора были сделаны соответствующие. Некоторых высказывания жителей о том, что при заборе биоматериала не были соблюдены саннормы и правила – это просто оскорбление в адрес наших медработников», – подчеркнула Людмила Скорик.

Людмила Скорик пожелала жителям села Лабра здоровья и сил, чтобы принять те условия изоляции, которые необходимы в данной ситуации, поскольку только совместными усилиями граждан и медперсонала можно остановить масштабное распространение инфекции.