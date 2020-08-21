С НАЧАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО 315 БОЛЬНЫХ

Сухум. 29 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 29 августа следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 67 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 7 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию, выписано 3 человека, поступило 2 человека, в тяжелом состоянии 3 человека, средней степени тяжести 5 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 315 человек. Из них 120 человек выздоровели, 4 умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.