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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Новости Воскресенье, 30 августа 2020 11:05
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СЕГОДНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Сухум. 30 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня во всем мире отмечается Международный день жертв насильственного исчезновения, или День пропавших без вести.

День установлен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года при активной поддержке международных правозащитных организаций и Красного Креста.

Цель этой даты – напомнить всем о тех, чьи судьбы неизвестны, о семьях, которые потеряли и ищут своих близких. Они имеют право получить ответ на вопрос о том, что же случилось с их родственниками, имеют право узнать об их судьбе.

Каждый год в мире в результате стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, насилия и миграции пропадают тысячи людей. Многие из пропавших людей так никогда и не возвращаются. О многих так больше ничего и неизвестно.  В этом заключается одна из страшных гуманитарных трагедий нашего мира. За каждым запросом на розыск стоят тысячи людей – родных и близких пропавшего человека.

«Одни из самых тяжелых последствий вооруженных конфликтов – те, что мы не можем увидеть. Когда травмы невидимы, на них легко не обратить внимание или проигнорировать. Особенно сильно это, к сожалению, оказывает влияние именно на проблему пропавших без вести», – говорит президент МККК Петер Маурер.

Годами и десятилетиями родные пропавших без вести живут в мучительной неопределенности, не зная, что случилось с их близкими. Они ищут и цепляются за любую возможность получить хоть какие-то сведения. Разные организации, в том числе МККК, помогают им искать своих близких.

Международный комитет Красного Креста уже несколько лет проводит в Абхазии работу по поиску лиц, пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Абхазия приступила к поиску пропавших без вести в 1994 году, когда была создана Государственная комиссия по пропавшим без вести при президенте Республики Абхазия. Комиссия начала работу по сбору информации, были опрошены многочисленные родственники и свидетели. Международный комитет Красного Креста подключился к работе по поиску пропавших без вести в 2010 году.

На сегодня в абхазском списке пропавших без вести 169 человек. Их розыск ведется как на территории Абхазии, так и на территории Грузии. Если раскопки успешны и останки найдены, то образцы костей вместе с образцами ДНК членов семьи исследуются и идентифицируются. Это происходит в лаборатории в Загребе, в Хорватии.

Надежда и ожидание, что сын или дочь вернутся домой, в сердцах отца и матери наверное придают им сил, а может сводят с ума. Оставьте на минуту дела, отвлекитесь от суеты, помолитесь за тех кто пропал, кто не вернулся домой. Молча, от всего сердца, от всей души. Помолитесь.

Пусть все дети возвращаются домой. 

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 августа 2020 11:14

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