КОЛЛЕКТИВУ РУП «АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сухум. 31 августа 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган представила коллективу РУП «Абхазская железная дорога» нового руководителя - генерального директора Арсоу Читанава, ранее назначенного ее приказом на эту должность.

Кристина Озган отметила, что решение о назначении было непростым, и попросила коллектив поддержать его. Она добавила, что на данном этапе принято решение о назначении первым заместителем Алхаса Вартагава.

«Это позволит сохранить баланс и дать возможность коллективу чувствовать себя спокойно, работать и выполнять свои обязанности. Абхазская железная дорога должна работать как целая система, без сбоев», - сказала Кристина Озган.