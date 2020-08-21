КОЛЛЕКТИВУ РУП «АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Сухум. 31 августа 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган представила коллективу РУП «Абхазская железная дорога» нового руководителя - генерального директора Арсоу Читанава, ранее назначенного ее приказом на эту должность.
Кристина Озган отметила, что решение о назначении было непростым, и попросила коллектив поддержать его. Она добавила, что на данном этапе принято решение о назначении первым заместителем Алхаса Вартагава.
«Это позволит сохранить баланс и дать возможность коллективу чувствовать себя спокойно, работать и выполнять свои обязанности. Абхазская железная дорога должна работать как целая система, без сбоев», - сказала Кристина Озган.
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