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Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ РУП «АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Новости Понедельник, 31 августа 2020 12:30
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Сухум. 31 августа 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган представила коллективу РУП «Абхазская железная дорога» нового руководителя - генерального директора Арсоу Читанава, ранее назначенного ее приказом на эту должность.

Кристина Озган отметила, что решение о назначении было непростым, и попросила коллектив поддержать его. Она добавила, что на данном этапе принято решение о назначении первым заместителем Алхаса Вартагава.

«Это позволит сохранить баланс и дать возможность коллективу чувствовать себя спокойно, работать и выполнять свои обязанности. Абхазская железная дорога должна работать как целая система, без сбоев», - сказала Кристина Озган.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 31 августа 2020 12:37

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