ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ПРОШЛИ 94 ГРАЖДАНИНА, ВЫЯВЛЕНО 15 ЗАРАЗИВШИХСЯ
Сухум. 31 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 94 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 28 госпитализированных пациентов, 27 из них подтвержденные на коронавирусную инфекцию, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 9 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 человек выздоровели, 4 умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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