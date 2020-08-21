КОЛЛЕКТИВУ ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВА ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Сухум. 31 августа 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган представила коллективу Государственного инвестиционного агентства нового руководителя Илону Лакербая.
Кристина Озган отметила, что несмотря на молодой возраст, Илона Лакербая имеет достаточно большой опыт работы на государственной службе.
«Вы принимаете в наследство большой объем работы. Необходимо наполнить работу Госинвестагентства реальным смыслом, который будет давать положительные результаты государству», – обратилась Кристина Озган к новому директору.
Одна из первых задач, которую вице-премьер поставила перед Госинвестагентством – сформировать предложения по выходу из кризисной ситуации, связанной с реализацией некоторых проектов в рамках Программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Республике Абхазия.
«Ситуация непростая, и предложения должны быть достаточно предметными для того, чтобы российская сторона их приняла. От того, как мы выйдем из этой ситуации, будет зависеть перспектива развития данной программы», – отметила Кристина Озган.
Другой поставленной задачей перед ведомством она обозначила формирование предложений по созданию программ поддержки предпринимателей Абхазии.
Еще одна задача – формирование пакета предложений по обеспечению безопасной деятельности инвесторов в Абхазии.
«Необходимо провести ревизию всех нормативных и законодательных актов в сфере инвестиционной деятельности и продумать на законодательном уровне и на уровне Правительства – что мы можем предлагать инвесторам в качестве мер гарантий безопасности и защиты их интересов в Республике Абхазия», – сказала Кристина Озган.
В свою очередь, Илона Лакербая поблагодарила руководство республики в лице Кристины Озган за оказанное доверие и подчеркнула, что приложит все усилия для оправдания возложенной на нее ответственности.
Обращаясь к коллективу, она отметила, что уже считает себя с ними одной командой.
«Я уверена, что мы сможем проявить себя и показать плодотворную, эффективную работу», – сказала Илона Лакербая.
Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.
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Лакербая Илона Занбейовна родилась 12 декабря 1983 г.
В 2006 году окончила Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, факультет – экономика и управление по отраслям, специальность – экономист, менеджер.
В 2011 году окончила аспирантуру в Воронежском государственном лесотехническом университете, специальность – экономика и управление.
С декабря 2006 по сентябрь 2010 года – главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа в Министерстве экономики Республики Абхазия;
С сентября 2008 по ноябрь 2010 года – главный бухгалтер (сфера – торговля) «Общество инвалидов Отечественной войны Республики Абхазия»;
С января 2008 по сентябрь 2017 года – преподаватель кафедры государственного управления и менеджмента, АГУ;
С сентября 2010 по февраль 2011 года – главный экономист Государственного управления по транспорту и связи РА;
С февраля 2011 по февраль 2015 года – старший референт отдела экономики Аппарат Кабинета министров РА;
С апреля 2013 года по май 2015 год – бухгалтер-кассир Государственного учреждения «Дом интернат для престарелых и инвалидов»;
С августа 2013 по ноябрь 2015 года – главный бухгалтер (сфера - строительство)
ООО «Эверест-2012»;
С октября 2014 года по ноябрь 2018 года – главный бухгалтер (сфера – услуги)
ООО «Светлый дом»;
С февраля 2015 по июнь 2018 года начальник управления экономики Аппарата КМ РА;
С июня 2015 года по январь 2017 года – главный бухгалтер Федерация домино Абхазии;
С июня 2018 по октябрь 2018 года – начальник финансово-экономического управления, главный бухгалтер Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
С 1 января 2019 года по настоящее время - помощник министра здравоохранения Республики Абхазия.
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