КОЛЛЕКТИВУ ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВА ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

«Вы принимаете в наследство большой объем работы. Необходимо наполнить работу Госинвестагентства реальным смыслом, который будет давать положительные результаты государству», – обратилась Кристина Озган к новому директору.

Кристина Озган отметила, что несмотря на молодой возраст, Илона Лакербая имеет достаточно большой опыт работы на государственной службе.

Одна из первых задач, которую вице-премьер поставила перед Госинвестагентством – сформировать предложения по выходу из кризисной ситуации, связанной с реализацией некоторых проектов в рамках Программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Республике Абхазия.

«Ситуация непростая, и предложения должны быть достаточно предметными для того, чтобы российская сторона их приняла. От того, как мы выйдем из этой ситуации, будет зависеть перспектива развития данной программы», – отметила Кристина Озган.

Другой поставленной задачей перед ведомством она обозначила формирование предложений по созданию программ поддержки предпринимателей Абхазии.

Еще одна задача – формирование пакета предложений по обеспечению безопасной деятельности инвесторов в Абхазии.

«Необходимо провести ревизию всех нормативных и законодательных актов в сфере инвестиционной деятельности и продумать на законодательном уровне и на уровне Правительства – что мы можем предлагать инвесторам в качестве мер гарантий безопасности и защиты их интересов в Республике Абхазия», – сказала Кристина Озган.

В свою очередь, Илона Лакербая поблагодарила руководство республики в лице Кристины Озган за оказанное доверие и подчеркнула, что приложит все усилия для оправдания возложенной на нее ответственности.

Обращаясь к коллективу, она отметила, что уже считает себя с ними одной командой.

«Я уверена, что мы сможем проявить себя и показать плодотворную, эффективную работу», – сказала Илона Лакербая.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.

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Лакербая Илона Занбейовна родилась 12 декабря 1983 г.

В 2006 году окончила Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, факультет – экономика и управление по отраслям, специальность – экономист, менеджер.

В 2011 году окончила аспирантуру в Воронежском государственном лесотехническом университете, специальность – экономика и управление.

С декабря 2006 по сентябрь 2010 года – главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа в Министерстве экономики Республики Абхазия;

С сентября 2008 по ноябрь 2010 года – главный бухгалтер (сфера – торговля) «Общество инвалидов Отечественной войны Республики Абхазия»;

С января 2008 по сентябрь 2017 года – преподаватель кафедры государственного управления и менеджмента, АГУ;

С сентября 2010 по февраль 2011 года – главный экономист Государственного управления по транспорту и связи РА;

С февраля 2011 по февраль 2015 года – старший референт отдела экономики Аппарат Кабинета министров РА;

С апреля 2013 года по май 2015 год – бухгалтер-кассир Государственного учреждения «Дом интернат для престарелых и инвалидов»;

С августа 2013 по ноябрь 2015 года – главный бухгалтер (сфера - строительство)

ООО «Эверест-2012»;

С октября 2014 года по ноябрь 2018 года – главный бухгалтер (сфера – услуги)

ООО «Светлый дом»;

С февраля 2015 по июнь 2018 года начальник управления экономики Аппарата КМ РА;

С июня 2015 года по январь 2017 года – главный бухгалтер Федерация домино Абхазии;

С июня 2018 по октябрь 2018 года – начальник финансово-экономического управления, главный бухгалтер Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;

С 1 января 2019 года по настоящее время - помощник министра здравоохранения Республики Абхазия.