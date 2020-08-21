В ШКОЛАХ АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Сухумская средняя школа №6 им. летчика-космонавта В.М. Комарова находится на карантине до 7 сентября.

Из 153 школ республики открылись 152, все в очном режиме.

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. 1 сентября после карантина и долгих летних каникул в Абхазии начался новый учебный год.

Во многих школах Абхазии с соблюдением дистанции и других санитарно-эпидемиологических мер прошли традиционные праздничные линейки. Первоклашек без тяжелых рюкзаков с учебниками, но с букетами цветов в школу сопровождали родители в масках.

Всего по Абхазии в первый класс пошли до 2 500 детей.

Соскучившиеся по учебе и одноклассникам школьники старших классов провели час с преподавателями, а затем были отпущены домой.

2 сентября начнется полноценный образовательный процесс в две смены.