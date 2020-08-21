АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЕНИАМИНА КОНДРАТЬЕВА С 50-ЛЕТИЕМ

Сердечно поздравляю Вас с пятидесятилетним юбилеем.

Ваш жизненный путь, преданность интересам государства, активная жизненная позиция являются ярким примером служения Родине.

Ваш высокий профессионализм, целенаправленная работа во многом способствуют социально-экономическому развитию края, повышению уровня жизни и благосостояния ее жителей.

Кубань всегда являлась братским соседом для абхазского государства. Убежден, что тесные узы дружбы и взаимопонимания, связывающие нас, будут и в дальнейшем служить прочной основой для развития сотрудничества.

От всей души желаю вам, Вениамин Иванович, крепкого здоровья, успехов в вашей профессиональной деятельности, счастья и благополучия.