АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЕНИАМИНА КОНДРАТЬЕВА С 50-ЛЕТИЕМ
Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с юбилеем.
В поздравлении говорится:
Уважаемый Вениамин Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с пятидесятилетним юбилеем.
Ваш жизненный путь, преданность интересам государства, активная жизненная позиция являются ярким примером служения Родине.
Ваш высокий профессионализм, целенаправленная работа во многом способствуют социально-экономическому развитию края, повышению уровня жизни и благосостояния ее жителей.
Кубань всегда являлась братским соседом для абхазского государства. Убежден, что тесные узы дружбы и взаимопонимания, связывающие нас, будут и в дальнейшем служить прочной основой для развития сотрудничества.
От всей души желаю вам, Вениамин Иванович, крепкого здоровья, успехов в вашей профессиональной деятельности, счастья и благополучия.
Последнее от
- В ШКОЛАХ АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ГАГРСКОЙ ШКОЛЫ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА.
- МИНЗДРАВ ОСУЩЕСТВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- КОЛЛЕКТИВУ ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВА ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ