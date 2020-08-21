АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ГАГРСКОЙ ШКОЛЫ

Глава государства поздравил школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года.

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественной церемонии открытия Гагрской средней школы №1 им.Хараза Чамагуа после капитального ремонта в городе Гагра.

«Из-за пандемии коронавируса вы более полугода не имели возможности приходить в школы. Поэтому сегодня все испытывают особе трепетное чувство. Безусловно, этот учебный год будет во многом отличаться от предыдущих. Мы все должны быть предусмотрительными и следовать рекомендациям медиков. На время придется отказаться от проведения всеми любимых школьных праздников и спортивных соревнований. Но мы все уверены, что это временные сложности, что они вскоре будут преодолены и все вернутся к привычной и наполненной различными интересными мероприятиями школьной жизни», - сказал Аслан Бжания, обращаясь к участникам церемонии.

Президент поблагодарил руководство Российской Федерации за поддержку и помощь, оказываемую в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш также поздравил учащихся и всех жителей города с Днём знаний.

«Благодаря помощи России, в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия были выделены средства на строительство этой школы», - подчеркнул Юрий Хагуш.

Дворцом образования назвал новую школу министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. "Это бесценный дар и помощь будущему поколению",- отметил глава образовательного ведомства.

Во время церемонии открытия на стене школы была установлена мемориальная доска основателю этого учебного заведения Хараза Чамагуа.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа и Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, директор школы Ханна Гунба разрезали ленту, символизирующую открытие здания.

Директор школы Ханна Гунба провела экскурсию по школьным кабинетам.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.