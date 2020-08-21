АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ГАГРСКОЙ ШКОЛЫ
Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ.Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественной церемонии открытия Гагрской средней школы №1 им.Хараза Чамагуа после капитального ремонта в городе Гагра.
В церемонии участвовали вице-премьер правительства, министр экономики Кристина Озган, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, депутат парламента Астамур Аршба, представители общественности.
Глава государства поздравил школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года.
«Из-за пандемии коронавируса вы более полугода не имели возможности приходить в школы. Поэтому сегодня все испытывают особе трепетное чувство. Безусловно, этот учебный год будет во многом отличаться от предыдущих. Мы все должны быть предусмотрительными и следовать рекомендациям медиков. На время придется отказаться от проведения всеми любимых школьных праздников и спортивных соревнований. Но мы все уверены, что это временные сложности, что они вскоре будут преодолены и все вернутся к привычной и наполненной различными интересными мероприятиями школьной жизни», - сказал Аслан Бжания, обращаясь к участникам церемонии.
Президент поблагодарил руководство Российской Федерации за поддержку и помощь, оказываемую в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш также поздравил учащихся и всех жителей города с Днём знаний.
«Благодаря помощи России, в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия были выделены средства на строительство этой школы», - подчеркнул Юрий Хагуш.
Дворцом образования назвал новую школу министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. "Это бесценный дар и помощь будущему поколению",- отметил глава образовательного ведомства.
Во время церемонии открытия на стене школы была установлена мемориальная доска основателю этого учебного заведения Хараза Чамагуа.
Министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа и Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, директор школы Ханна Гунба разрезали ленту, символизирующую открытие здания.
Директор школы Ханна Гунба провела экскурсию по школьным кабинетам.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Последнее от
- В ШКОЛАХ АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЕНИАМИНА КОНДРАТЬЕВА С 50-ЛЕТИЕМ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА.
- МИНЗДРАВ ОСУЩЕСТВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- КОЛЛЕКТИВУ ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВА ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ