ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА.

Акыр иаҧсоу аҵаҩцәа, арҵаҩцәа, аҭаацәа!

Ишәыдысныҳәалоит аҵарашықәс алагара! Сынтәа даҽа аамҭак еиҧшымкәан зегь шәазыҧшын ари амш. Адунеи зегь зымҽхазкыз ачымазара иахҟьаны шықәсыбжак иеиҳауп шәара шәҵараиурҭақәа рахь шәымныҟәоижьҭеи, убри аҟнытә иахьатәи амш лымкаала иацуп агәхьаагареи агәыбылреи. Хымҧада сынтәатәи аҵарашықәс уаанӡатәиқәа излареиҧшым рацәахоит. Макьана иҳамазароуп агәҽанызаара, ҳрықәныҟәалароуп аҳақьымцәа иҟарҵо абжьгарақәа, аамҭала иаанаҳкылароуп бзиа иаабо ашколтә ныҳәақәа рымҩаҧгареи, аспорттә еицлабрақәеи. Зегь агәра ҳгоит арҭ ауадаҩрақәа лассы ишымҩасуа, ҳшазыхынҳәуа ҳзышьцылахьоу, усхк рацәала ибеиоу ашколтә ҧсҭазаара.

Лымкаала срыдныҳәалар сҭахәуп раҧхьаӡа акәны ашкол ахь зшьапы еихызго ахәыҷқәа. Иахьа инаркны шәара шәанылоит иҭбаау, зегь рыла ибеиоу аҵарадырра амҩа. Ишәыцзааит еснагь аманшәалара, агәалаҟазаара бзиа, ишәзеиҕьысшьоит ақәҿиарақәа.

Аҵарадырра аусхк аҳәынҭқарраҿы лымкаала ахшыҩзышьҭра зҭатәу хырхарҭоуп. Ҳашколқәа рҿы ауп иахьеиқәҳархо ҳбызшәа, иахьаҳааӡо аҧхьаҟатәи аҳақьымцәа, анџьнырцәа, аекономистцәа, аҧсуа ҳәынҭқарра уаҵәы напхгара азҭо аполитикцәа. Ҳабжьаратә ҵараиурҭақәа иахьатәи русура хымҧада ианыҧшуеит ҳҳәынҭқарра уаҵәтәи аҧеиҧш. Ҭабуп ҳәа шәасҳәоит ҳарҵаҩцәа. Шәусураҿы ишәҧыло ауадаҩрықәа шмаҷымгьы, шәгәы ацәкамыршәкәан шәаҿуп аҿар рааӡара. Ишәдыруаз, аҳәынҭқарра анахгара рҟынтә еснагь адгылара шшәымоу.

Иҳазгәакьоу ашколхәыҷқәа, акыр иаҧсоу арҵаҩцәа, ишәзеиҕьысшьоит агәабзиара, аманшәалара, аихьӡара дуқәа!

Ҳаҭырла,

Аслан Бжьаниа,

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

«Дорогие школьники, учителя и родители! Поздравляю вас с началом нового учебного года! В этом году все особенно ждали этот день – 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса вы более полугода не имели возможности приходить в школы. Поэтому сегодня все испытывают особе трепетное чувство.Безусловно, этот учебный год будет во многом отличаться от предыдущих. Мы все должны быть предусмотрительными и следовать рекомендациям медиков. На время придется отказаться от проведения всеми любимых школьных праздников и спортивных соревнований. Но мы все уверены, что это временные сложности, что они вскоре будут преодолены и все вернутся к привычной и наполненной различными интересными мероприятиями школьной жизни. Хочу особенно поздравить ребятишек, которые впервые переступают порог школы. Сегодня вы вступаете на путь новых, разнообразных знаний. Пусть вам всегда сопутствуют удача, хорошее настроение и успехи. Государство должно уделять особое внимание системе образования. Только в школах мы можем сохранить наш язык. Именно там мы воспитываем будущих врачей, инженеров, экономистов, политиков, лидеров, которые завтра будут руководить государством. От сегодняшней работы наших школ зависит будущее нашей страны. Большое спасибо учителям! Несмотря на все трудности, которые существуют в вашей работе, вы с большой любовью, пониманием и усердием воспитываете молодёжь. Вы должны знать, что всегда можете положиться на поддержку со стороны государства. Дорогие школьники, уважаемые учителя, желаю вам счастья, здоровья больших успехов во всех начинаниях.

С уважением, Аслан Бжания,

Президент Республики Абхазия.





