СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ КАБРИОЛЕТ С КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники задержали кабриолет с контрабандой сигарет (1100 пачек) из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни на сайте «Южного таможенного управления» http://customs.gov.ru/
В ходе таможенного контроля транспортных средств на МАПП Адлер был остановлен автомобиль марки BMW-3301, направляющийся из Республики Абхазия в Россию.
Декларацию на товары водитель транспортного средства в таможенный орган не подавал. Наличие товаров, подлежащих декларированию, отрицал. Автомобиль был направлен на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам осмотра в иномарке была обнаружена неоднородная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар.
В ходе таможенного досмотра в полости автомобиля, предназначенной для складывающейся крыши, таможенники обнаружили 110 блоков сигарет (1 100 пачек, 22 000 штук). Согласно пояснению водителя, 33-летнего жителя Абхазии, сигареты он приобрел для личного использования, и спрятал в нише, так как знал об ограничениях на ввоз сигарет в Россию.
Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений).
С начала 2020 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено 190 дел об АП (изъято порядка 500 тысяч сигарет).
Последнее от
- ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» АЛЕКСАНДР АЧБА НАЗНАЧЕН ПОМОЩНИКОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РА ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ К ДИАЛОГУ И МИРНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ.
- 12 СЕНТЯБРЯ НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ТУРНИР ПО КОННОМУ СПОРТУ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
- СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ГРУЗОВИК С КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ТОВАРА НЕ ПРОШЕЛ В АБХАЗИЮ
- ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ДИАГНОЗ COVID -19 ПОДТВЕРЖДЕН У 42 ЧЕЛОВЕК .