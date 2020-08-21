СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ КАБРИОЛЕТ С КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум . 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники задержали кабриолет с контрабандой сигарет (1100 пачек) из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни на сайте «Южного таможенного управления» http://customs.gov.ru/

В ходе таможенного контроля транспортных средств на МАПП Адлер был остановлен автомобиль марки BMW-3301, направляющийся из Республики Абхазия в Россию.

Декларацию на товары водитель транспортного средства в таможенный орган не подавал. Наличие товаров, подлежащих декларированию, отрицал. Автомобиль был направлен на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам осмотра в иномарке была обнаружена неоднородная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар.

В ходе таможенного досмотра в полости автомобиля, предназначенной для складывающейся крыши, таможенники обнаружили 110 блоков сигарет (1 100 пачек, 22 000 штук). Согласно пояснению водителя, 33-летнего жителя Абхазии, сигареты он приобрел для личного использования, и спрятал в нише, так как знал об ограничениях на ввоз сигарет в Россию.

Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений).

С начала 2020 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено 190 дел об АП (изъято порядка 500 тысяч сигарет).