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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ СОЮЗА АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ КБР ЯХОГОЕВЫМ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Новости Пятница, 04 сентября 2020 15:21
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ СОЮЗА АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ КБР ЯХОГОЕВЫМ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Сухум. 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Вопросы взаимодействия ветеранских организаций Абхазии и республик Северного Кавказа обсудил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с председателем Союза Абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Яхогоевым. Об этом Абхазия-Информ сообщили в пресс-службе Кабинета Министров РА.

На встрече обсудили также вопросы вовлечения ветеранов в общественно-социальную жизнь страны, проекты и план работы Союза добровольцев в Нальчике, участие респондентов Союза в праздничных мероприятиях Абхазии и мероприятиях, приуроченных к памятным дням.

«В истории Абхазии навсегда будут вписаны подвиги братских народов, совершённые в во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годах. А память о совместной победе должна сегодня передаваться поколениям из первых уст в рамках деятельности ветеранских организаций», - подчеркнул Анкваб. Премьер-министр отметил готовность правительства оказывать поддержку в работе организаций, в решении социальных и иных вопросов их участников.

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