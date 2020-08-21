ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН ПРИЗВАЛ ПРОЯВИТЬ МУДРОСТЬ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ.
Сухум. 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Депутат Госдумы России Константин Затулин обратился к руководству и народу Южной Осетии с призывом не множить взаимные претензии и обвинения во имя мира и стабильности в республике.
В обращении в частности говорится:
«Президенту, Парламенту, всем политическим силам и гражданам Республики Южная Осетия
С тревогой наблюдаю за происходящими в последние дни в Южной Осетии событиями. Никак не могу и не хочу относиться к ним формально, как к чужому внутреннему делу. Смею думать, Вы знаете, что за свободу и независимость Хуссар Ирыстон, за ее признание мы боролись вместе, каждый по-своему. Вы не чужие: все хорошее мы празднуем сообща, все плохое – в упрек всем нам, и в России, и в Осетии.
Я обращаюсь сейчас к правым и виноватым, - не дайте личную трагедию, обиду или эмоции превратить в трагедию неокрепшей государственности Республики. Не множьте взаимных претензий и обвинений. Есть кому радоваться расколу и раздраю Южной Осетии.
Безусловно, закон и справедливость должны быть восстановлены, как и доверие между людьми, во власти и в оппозиции. Не хочу никого осуждать, но этого не достичь, например, забастовкой депутатов Парламента. Переводите спор в диалог, как ни трудно было бы его начать.
Призываю глубокоуважаемых мною людей, основоположников Республики и ее союзных отношений с Россией проявить в этот момент мудрость, еще раз стать выше всех и всяческих обид и недоразумений. Вы заняли место в истории народа. Его нельзя ни на что разменять. Помогите внести успокоение в сердца и души сограждан.
Да здравствует мирная, единая и процветающая Южная Осетия!
С уважением, депутат Государственной Думы России и друг Южной Осетии
Константин Затулин».
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