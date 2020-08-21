КОЛЛЕКЦИЯ ДОМА-МУЗЕЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ

Сухум. 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Коллекция дома-музея основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа вновь пополнилась новыми экспонатами. Как уточнила Абхазия-Информ директор музея Светлана Корсая, внучка писателя Татьяна Гулиа, передала в дар две семейные реликвии - старинный столик и оригинал рукописи рассказа ее отца, писателя Георгия Гулиа (1913—1989).

В рабочем кабинете патриарха абхазской литературы Дмитрия Иосифовича на протяжении многих десятков лет стоит кресло-качалка из лозы, на которой любил отдыхать Дмитрий Иосифович, будучи в почтенном возрасте. Теперь дополнением к экспонату теперь станет и этот столик. Этот ветхий предмет мебели, дорог и тем, что чудом уцелел после разгрома писательской дачи в поселке Агудзера. Столик вывезла в Москву и сохранила мама Татьяны - Валентина Григорьевна Гулиа (1930-2020). (В советское время в поселке Агудзера располагались дачи именитых писателей и поэтов: Георгия Гулиа, Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Мартына Мержанова, Ивана Тарба, и других. Писательский поселок в Агудзере был разгромлен. Дача Гулиа, как и многие другие писательские дома были разгромлены во время грузинской оккупации Гулрыпшского района в 1992 - 1993г. - АИ).

«Для нашего литературно-мемориального музея предметы, связанные с жизнью и творчеством гулиевской семьи очень важны. Здесь экспонируются не только личные вещи, но и уникальные рукописи, копий которых просто нет нигде в мире. Хотя сам дом-музей находится достаточно в аварийном состоянии, мы все равно стараемся содержать экспонаты в надлежащем виде. Проводим экскурсии, встречи, литературные вечера, «круглые столы». Мы надеемся, что в ближайшей перспективе будут произведены ремонтно-восстановительные работы этого уникального для Абхазии дома, где жил и работал патриарх абхазской литературы», - сказала в беседе с корр. Абхазия-Информ директор музея, искусствовед Светалан Корсая.

Татьяна Гулиа планирует передать в дар музею своего деда еще немало ценных вещей после ремонта.

Дмитрий Иосифович Гулиа родился 21 февраля 1874 года в бедной крестьянской семье в селе Уарча Гумистинского участка, ныне Гулрыпшского района. Вместе с семьёй в раннем детстве, как и большинство гумских абхазов, был выселен в Турцию, однако его отцу удалось вернуться с семьей на родину.

В 1892 Д.И. Гулиа вместе с К. Д. Мачавариани составил абхазскую азбуку, которой пользуются по сей день. В 1912 году вышел первый сборник стихов Д. Гулиа.

В 1921 Гулиа организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Он был основателем и редактором первой газеты "Апсны", издаваемой на абхазском языке. Д. Гулиа написал первую абхазскую новеллу "Под чужим небом" (1919г.).

Д.Гулиа принадлежат труды по языку, истории, этнографии абхазов, хрестоматии и учебники. Также им впервые на абхазский язык было переведено Евангелие и христианские молитвы. Умер Д. Гулиа 7 апреля 1960 года.

Дом Гулиа, построенный им в 1913 году, это небольшое белое двухэтажное здание, расположено в центральной части Сухума, в нескольких метрах от площади Свободы. В этом гостеприимном доме основоположник абхазской литературы, историк, этнограф Дмитрий Гулиа прожил много лет, работал, принимал друзей, студентов, школьников, гостей с мировым именем. В 1960 году супруга Дмитрия Иосифовича Елена Бжалава подарила свой дом государству. Здесь сохранился его рабочий кабинет, личные вещи, библиотека. Только в 1974 году он стал музеем и был открыт для посетителей.

Его сын Георгий Гулиа (1913—1989) - абхазский и русский писатель, сын основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Автор трилогии "Друзья из Сакена", романов "Каштановый дом", "Черные гости", "Водоворот", "Фараон Эхнатон" и др.