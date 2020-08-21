ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ПРОВОДИТ 11 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»
Сухум. 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии проводит 11 сентября в 17:00, в Сухуме, первый республиканский фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», с участием мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесленниц, дизайнеров, художников и представительниц других творческих направлений.
Центральной площадкой для ремесленниц со всей Абхазии станет Парк Свободы.
В мероприятии примут участие около 50 мастериц.
Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» направлен на то, чтобы показать многогранность народно-художественных промыслов в условиях современности, насколько благороден труд женщины, воплощающей лучшие культурные традиции нашей республики.
Фестиваль позволит воочию увидеть, насколько богата Абхазия талантами, как много у нас увлеченных, трудолюбивых женщин, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал.
В рамках фестиваля будет работать выставка-продажа, на которой столицы ремесленницы представят жителям и гостям уникальные изделия ручной работы.
Цели фестиваля:
– представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами Абхазии;
– сохранить материальное, духовное и культурное наследия и привлечь внимание к истокам самобытности женщин – представительниц народов проживающих в Абхазии;
– популяризация народных художественных промыслов и ремесел;
– помощь женщинам стать более социально активными
– улучшения условий для ведения бизнеса и введение женщин в статус самозанятых;
– выявление новых ярких имен в сфере народно-художественных промыслов.
ТПП предоставляет уникальную платформу для сплочения женщин различных творческих способностей. В планах – объединение их в единый профессиональный союз.
Приглашаем всех желающих посетить наш фестиваль, где всем гостям будет предоставлена возможность не только увидеть уникальные вещи, сделанные руками прекрасных женщин, но и приобрести их.
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