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Абхазия Информ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ПРОВОДИТ 11 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»

Новости Пятница, 04 сентября 2020 20:40
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ПРОВОДИТ 11 СЕНТЯБРЯ В СУХУМЕ ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»

Сухум. 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии проводит 11 сентября в 17:00, в Сухуме, первый республиканский фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», с участием мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесленниц, дизайнеров, художников и представительниц других творческих направлений.

 

Центральной площадкой для ремесленниц со всей Абхазии станет Парк Свободы.

В мероприятии примут участие около 50 мастериц.

Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» направлен на то, чтобы показать многогранность народно-художественных промыслов в условиях современности, насколько благороден труд женщины, воплощающей лучшие культурные традиции нашей республики.

Фестиваль позволит воочию увидеть, насколько богата Абхазия талантами, как много у нас увлеченных, трудолюбивых женщин, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал.

В рамках фестиваля будет работать выставка-продажа, на которой столицы ремесленницы представят жителям и гостям уникальные изделия ручной работы.

Цели фестиваля:

– представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами Абхазии;

– сохранить материальное, духовное и культурное наследия и привлечь внимание к истокам самобытности женщин – представительниц народов проживающих в Абхазии;

– популяризация народных художественных промыслов и ремесел;

– помощь женщинам стать более социально активными

– улучшения условий для ведения бизнеса и введение женщин в статус самозанятых;

– выявление новых ярких имен в сфере народно-художественных промыслов.

ТПП предоставляет уникальную платформу для сплочения женщин различных творческих способностей. В планах – объединение их в единый профессиональный союз.

Приглашаем всех желающих посетить наш фестиваль, где всем гостям будет предоставлена возможность не только увидеть уникальные вещи, сделанные руками прекрасных женщин, но и приобрести их.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 04 сентября 2020 20:58

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