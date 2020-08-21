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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ

Новости Суббота, 05 сентября 2020 00:46
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СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ

Сухум.4 сентября. Абхазия-Информ. Сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел Гудаутского района изъяли партию наркотиков (метадона) в особо крупном размере, сообщает сайт МВД РА.

 

Реализуя разрабатываемую оперативную информацию сотрудники милиции произвели обследование участка местности по улице Киараз в г. Гудаута, недалеко от адреса временного проживания уроженца и жителя Санкт-Петербурга Вадима Дмитриевича Гребенщикова 1994 г.р., с участием которого и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, буквально в 30-ти метрах от жилого строения в зарослях обнаружена пластиковая бутылка. В обвернутой фольгой и скотчем емкости содержались заизолированные свертки в общем количестве 57 штук. Внутри свертков в фасовочном целлофановом пакете находилось еще по два небольших пакета с белым веществом. Все содержимое было изъято, упаковано и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД РА.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Гребенщикова установлены места ранее сделанных так называемых «тайных закладок». В лесном массиве с. Мюссера Гудаутского района на расстоянии 15-20 метров друг от друга под деревьями, в земле обнаружены и изъяты еще три аналогично изолированных свертка с расфасованным в небольшие полиэтиленовые пакеты белым веществом.

Эксперты определили общую массу изъятого вещества, а это, согласно исследованию, наркотическое средство "метадон". В общей сложности, масса приготовленного к реализации на территории Абхазии наркотического вещества составила 63.383 грамма.

 

Вадим Гребенщиков водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, расследование факта незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере проводит следственный отдел Гудаутского РОВД.

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 05 сентября 2020 00:57
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