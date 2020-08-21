МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕЛ В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ВЫЕЗДНОЙ КОНСИЛИУМ
Сухум. 5 сентября 2020.Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел выездной консилиум с участием врачей реаниматологов, инфекционистов и эпидемиологов. Об этом Абхазия-Информ сообщили в пресс-службе минздрава РА.
Речь шла о корректировке лечения тяжелых пациентов, которые на данный момент находятся в Гудаутской больнице, в связи с применением новых протоколов.
Кроме того, собравшиеся обсудили реализацию технических вопросов, дальнейшего бесперебойного снабжения медикаментами и расходными материалами, дополнительного премирования сотрудников и другие вопросы, касающиеся обеспечения стабильной работы Гудаутского ковидного госпиталя.
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