МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРОВЕЛ В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ВЫЕЗДНОЙ КОНСИЛИУМ

Сухум. 5 сентября 2020.Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел выездной консилиум с участием врачей реаниматологов, инфекционистов и эпидемиологов. Об этом Абхазия-Информ сообщили в пресс-службе минздрава РА.

Речь шла о корректировке лечения тяжелых пациентов, которые на данный момент находятся в Гудаутской больнице, в связи с применением новых протоколов.

Кроме того, собравшиеся обсудили реализацию технических вопросов, дальнейшего бесперебойного снабжения медикаментами и расходными материалами, дополнительного премирования сотрудников и другие вопросы, касающиеся обеспечения стабильной работы Гудаутского ковидного госпиталя.