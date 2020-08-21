СВОДКА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНОВИРУСА

Сухум. 6 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от короновируса сообщает, что на 6 сентября, за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 110 человек, диагноз ковид -19 подтвержден у 14 граждан.

В пятницу, 4 сентября в Сухумскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии поступила 74-х летняя пациентка. Согласно клинической картине, дающей все основания на подозрение инфицирования коронавирусом, было принято решение о госпитализации больной в Гудаутский госпиталь, однако в пути состояние пациентки ещё более ухудшилось и, несмотря на все усилия медиков, она скончалась по дороге в Гудаутскую ЦРБ. Взятый при поступлении в Сухумскую городскую больницу ПЦР-анализ дал положительный на COVID - 19 результат.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 45 подтвержденных на COVID -19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 13 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 516 человек. Из них 157 пациентов выздоровели, 5 летальных случаев.

Общая статистика инфицированных коронавирусной инфекцией по районам Абхазии с момента появления первого пациента с COVID - 19 по 6 сентября 2020 года: город Сухум и Сухумский район - 376 человек; Гудаутский район - 66 человек; Гагрский район - 38 человек; Очамчырский район - 25 человек; Гулрыпшский район - 9 человек; Ткуарчалский район - 2 человека.

Статистика по отношению к районам основана на пункте забора биоматериалов пациентов, что может не соответствовать месту их проживания. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.