ОБЩЕСТВЕННОСТЬ АБХАЗИИ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С РОСТОМ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНОВИРУСОМ

Свое обращение представители общественности разместили на сайте Change.org. Подписи под документом уже поставили 48 человек.

Сухум. 7 сентября 2020. Абхазия-Информ. Представители общественности Абхазии из-за роста числа заболевших короновирусом направили петицию к президенту Абхазии Аслану Бжания с просьбой о введении ограничительных санитарно-эпидемиологических мер в стране.

В документе в частности говорится:

«Обеспокоенные быстрыми темпами распространения коронавирусной инфекции, отсутствием ограничительных санитарно-эпидемиологических мер со стороны государства, критической нехваткой медперсонала в КОВИДНОМ центре в Гудауте, неспособностью Министерства здравоохранения и Санэпидемслужб страны локализовать инфекцию и справиться с нарастающим количеством случаев заболевания, требуем:

◦Запретить проведение массовых мероприятий в стране.

◦Восстановить строгую термометрию на границах.

◦Ввести карантинные меры отдельно по классам в школах и садах и других образовательных учреждениях страны в случае выявления там заболевших COVID-19.

◦Ввести обязательный масочный режим в государственных и коммерческих организациях, в медицинских учреждениях и во всех местах скопления людей с последующим штрафом за нарушение режима.

◦Установить разметки в аптеках, магазинах, на рынке и других местах массового скопления людей; строго требовать соблюдения социальной дистанции, в помещения впускать строго в масках, производить обработку рук , помещений, прилавков.

◦Ввести четкую систему санкций за невыполнение мер, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции.

◦Проводить регулярную санитарную обработку общественного транспорта.

◦Организовать четкую и понятную маршрутизацию и довести ее до сведения населения всеми доступными средствами.

◦Обеспечить амбулаторное лечение на дому и строгий контроль за режимом самоизоляции инфицированных коронавирусом.

◦Незамедлительно найти и выделить дополнительные средства для достойной оплаты пособий для медицинского персонала, занятого в работе с КОВИД больными.

◦Для привлечения дополнительного медицинского персонала обратиться за помощью к абхазской диаспоре.

◦Задействовать правоохранительные службы для обеспечения контроля за режимом ограничений.

◦Всех пациентов из групп риска (сахарный диабет, онкология, диализ) перевести в режим строгого карантина с постоянным мониторингом состояния.»