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Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРА ГАЛСКОГО РАЙОНА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МВД И СГБ ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

Новости Воскресенье, 06 сентября 2020 22:16
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ПРОКУРАТУРА ГАЛСКОГО РАЙОНА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МВД И СГБ ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

Сухум. 6 сентября 2020.Абхазия-Информ. Прокуратура Галского района при оперативном сопровождении МВД РА и СГБ Республики Абхазия проводит расследование уголовного дела по факту похищения Джемали Соселия 5 сентября в Галском районе. Об этом сообщает сайт МВД РА.

После получения информации о похищении гражданина Джемали Давидовича Соселия 1962 г.р.. г в дежурную часть Галского РОВД на место происшествия выехала следствено-оперативная группа РОВД.

Установлено, что примерно в 22.00 час. 5 сентября в с. Речх Ткуарчалского района группа вооруженных лиц, экипированных в черную одежду и маски, остановили следовавшего на автомобиле BMW за г.н.з. О818ХК 123-го региона уроженца села Соселия Джемали, и вместе с ним выехали в направлении с. Аберкыт Галского района.

По предварительным данным, примерно в 2-х километрах от места происшествия на территории подстанции «Ингур» ГЭС между неустановленными лицами и гражданином Соселия произошел конфликт, выразившийся в словесной перепалке на мегрельском языке с последующей дракой, после чего нападавшие, насильственно удерживая Джемали Соселия, направились к абхазо-грузинской границе.

Сотрудники милиции обнаружили автомобиль похищенного Соселия на проселочной дороге в с. Алакумхара Галского района. Так же установлено, что преступники с похищенным Соселия перешли через пограничную лесополосу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 06 сентября 2020 22:36
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