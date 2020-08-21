ПРОКУРАТУРА ГАЛСКОГО РАЙОНА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МВД И СГБ ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

Сухум. 6 сентября 2020.Абхазия-Информ. Прокуратура Галского района при оперативном сопровождении МВД РА и СГБ Республики Абхазия проводит расследование уголовного дела по факту похищения Джемали Соселия 5 сентября в Галском районе. Об этом сообщает сайт МВД РА.

После получения информации о похищении гражданина Джемали Давидовича Соселия 1962 г.р.. г в дежурную часть Галского РОВД на место происшествия выехала следствено-оперативная группа РОВД.

Установлено, что примерно в 22.00 час. 5 сентября в с. Речх Ткуарчалского района группа вооруженных лиц, экипированных в черную одежду и маски, остановили следовавшего на автомобиле BMW за г.н.з. О818ХК 123-го региона уроженца села Соселия Джемали, и вместе с ним выехали в направлении с. Аберкыт Галского района.

По предварительным данным, примерно в 2-х километрах от места происшествия на территории подстанции «Ингур» ГЭС между неустановленными лицами и гражданином Соселия произошел конфликт, выразившийся в словесной перепалке на мегрельском языке с последующей дракой, после чего нападавшие, насильственно удерживая Джемали Соселия, направились к абхазо-грузинской границе.

Сотрудники милиции обнаружили автомобиль похищенного Соселия на проселочной дороге в с. Алакумхара Галского района. Так же установлено, что преступники с похищенным Соселия перешли через пограничную лесополосу.