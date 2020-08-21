РОССИЯ ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ НА ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ.
Новости Воскресенье, 06 сентября 2020 20:17
Сухум. 6 сентября 2020. Абхазия-Информ. Россия осуществила переток электроэнергии в Абхазию на время ликвидации аварии на высоковольтной линии Ачгуара в Очамчырском райне. Об этом сообщает пресс-служба РУП Черноморэнерго на странице в соцсети Фейсбук.
Без подачи электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и г. Сухум.
В результате грозы и сильного ветра на фидерах "Тхина" и "Члоу" (ПС Моква) произошли разрывы линии. Были повалены семь опор.
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