РОССИЯ ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ НА ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ.

Сухум. 6 сентября 2020. Абхазия-Информ. Россия осуществила переток электроэнергии в Абхазию на время ликвидации аварии на высоковольтной линии Ачгуара в Очамчырском райне. Об этом сообщает пресс-служба РУП Черноморэнерго на странице в соцсети Фейсбук.

Без подачи электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и г. Сухум.

В результате грозы и сильного ветра на фидерах "Тхина" и "Члоу" (ПС Моква) произошли разрывы линии. Были повалены семь опор.