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Абхазия Информ

В «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» НАДЕЮТСЯ, ЧТО ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА БУДЕТ ОБЪЕКТИВНОЙ

Новости Среда, 27 февраля 2019 20:58
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В «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» НАДЕЮТСЯ, ЧТО ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА БУДЕТ ОБЪЕКТИВНОЙ

Сухум. 27 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. «Я положительно отношусь к тому, что наконец-то впервые за 25 лет депутаты парламента решили все-таки разобраться в тех проблемах, с которыми сталкиваются энергетики. Вопрос энергетики, как известно, ни пресс-конференциями, ни поставленными вопросами не решается». Об этом заявил гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Абхазской гостелерадиокомпании.

«Энергетика – это точная наука, это законы физики и математические формулы. Мы очень надеемся на то, что проводя парламентское расследование, депутаты пригласят специалистов, которые разбираются в этом процессе. Мы будем просить депутатов, чтобы они лично выезжали на те объекты, с которыми связаны их вопросы, в том числе и генерации электроэнергии, работы ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Чтобы разодраться в ситуации, недостаточно одного изучения документов. Если к проблемам подойти профессионально, то, как мне кажется, будут получены ответы на все поставленные вопросы. И тогда, я думаю, понимания со стороны депутатов будет в разы больше, а это пойдет только на пользу энергосистеме», - резюмировал Басария.

Он подчеркнул, что ресурсов, которыми обладает «Черноморэнерго», недостаточно для того, чтобы в первую очередь снабжать качественной электроэнергией жителей, а уже затем бизнес-площадки, коммерческие и государственные объекты.

В ответ на обвинения в адрес руководства РУП «Черноморэнерго», звучащие из уст некоторых депутатов, Басария привел слова известного сатирика Михаила Жванецкого: «Если ты банан не попробовал, не объяснишь какой у него вкус».

По словам Басария, в возглавляемой им компании с пониманием и положительно относятся к решению депутатов парламента о создании специальной комисии и изучении деятельности «Черноморэнерго».

«Я думаю, что при объективном подходе к нашей работе, депутаты лучше разберутся в имеющихся в отрасли проблемах», - отметил Басария.

Прочитано 45 раз Последнее изменение Четверг, 28 февраля 2019 11:05
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