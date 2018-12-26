В «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» НАДЕЮТСЯ, ЧТО ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА БУДЕТ ОБЪЕКТИВНОЙ
Сухум. 27 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. «Я положительно отношусь к тому, что наконец-то впервые за 25 лет депутаты парламента решили все-таки разобраться в тех проблемах, с которыми сталкиваются энергетики. Вопрос энергетики, как известно, ни пресс-конференциями, ни поставленными вопросами не решается». Об этом заявил гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Абхазской гостелерадиокомпании.
Он подчеркнул, что ресурсов, которыми обладает «Черноморэнерго», недостаточно для того, чтобы в первую очередь снабжать качественной электроэнергией жителей, а уже затем бизнес-площадки, коммерческие и государственные объекты.
В ответ на обвинения в адрес руководства РУП «Черноморэнерго», звучащие из уст некоторых депутатов, Басария привел слова известного сатирика Михаила Жванецкого: «Если ты банан не попробовал, не объяснишь какой у него вкус».
По словам Басария, в возглавляемой им компании с пониманием и положительно относятся к решению депутатов парламента о создании специальной комисии и изучении деятельности «Черноморэнерго».
«Я думаю, что при объективном подходе к нашей работе, депутаты лучше разберутся в имеющихся в отрасли проблемах», - отметил Басария.
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