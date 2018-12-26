С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЧАСТЬ АБХАЗИИ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ РОССИИ

Он напомнил, что из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище, выработка электроэнергии на ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1, составляет около160 млн кВт/час. В то время как потребление прогнозируется в 226 млн кВт/час и, как следствие возникает дефицит электроэнергии в этот период времени порядка 70 млн. кВт /час. И эту электроэнергию будет компенсировать наш стратегический партнер и союзник – Россия.

Сухум. 27 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. С сегодняшнего дня и по 1 апреля в Абхазию по перетокам станет поступать электроэнергия из России. Узловая подстанция Бзыбь, которая снабжает Гагрский район и половину Гудаутского, вся переведена на российскую электроэнергию. Остальная часть республики снабжается электроэнергией с ИнгурГЭС. Об этом на пресс-конференции сообщил глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария.

«Уже в ноябре 2018 года мы знали о дефиците воды в Джварском водохранилище. На осенне-зимний период всегда приходятся пиковые нагрузки. Соответственно с ноября мы проводили совещания, консультации в рамках правительства и т.д. Процедура заключается в том, что правительство РА обращается к правительству РФ через межправкомиссию (нужно согласовывать оплату за поданную электроэнергию. – АИ), на предмет компенсации дефицита электроэнергии, для того чтобы пройти зимний период с минимальными последствиями для нашего населения. Переговоры слегка затянулись: мы ждали перетока с 10 февраля, но к большому сожалению, получили его только сегодня, 27 февраля», - подчеркнул Аслан Басария.

Высоковольтная линия Салхино-Псоу состыковывается с энергосистемой РФ. Прямо за границей есть подстанция Псоу откуда Абхазия и получает этот переток, мощностью порядка 120 мегаватт, хотя в среднем мы будет потребляться в районе 80-90 мегаватт.

Журналисты интересовались: почему в этом году не применялось веерное отключение, а было выбрано время с 11:00 до 14:00.

По словам Басария самое пиково потребление приходится на период с 18:00 до 23:00 потому что люди возвращаются домой и в это время электроэнергию отключать нельзя. Не имело смысла делать это и ночью – не дало бы никакого эффекта. В это время ИнгурГЭС практически не работает и производит всего 50-60 мегаватт. Поэтому акцент сделали на дневное время и довели его до трех часов.

«Во-первых, в случае веерного отключения электроэнергии на два часа, в момент ее подключения выявляются все слабые места низкого напряжения и происходят аварии. Если свет отключать вечером, то после такой аварии люди могут остаться без электроснабжения на несколько часов. И, второе, днем единым махом экономилось большое количество электроэнергии. Но, в любом случае, какое бы время мы не выбрали – это дискомфорт для населения и мы это понимаем. Тем более, что отключения пришлись на похолодание», - констатировал Аслан Басария.

Он напомнил, что в 2020 году планируется ремонт плотины Джварского водохранилища и деривационного тоннеля. Работа ИнгурГЭСа будет остановлена на 3,5-4 месяца – это очень большой срок. При этом перепадная ГЭС будет вырабатывать около 15-20 мегаватт.

«Опять придется договориться с российской стороной. За счет кого будут осуществляться перетоки, пока не известно, но это очень большие финансовые средства. (В 2017 году сумма за перетоки составила 500 млн рублей. – АИ) Скорее всего будут заключены договорённости на межгосударственном уровне и в рамках финансовой помощи РФ будут взиматься необходимые суммы», - полагает Аслан Басария.