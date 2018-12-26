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Абхазия Информ

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗАДОЛЖАЛИ РУП "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО" ОДИН МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Среда, 27 февраля 2019 18:11
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ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗАДОЛЖАЛИ РУП &quot;ЧЕРНОМОРЭНЕРГО&quot; ОДИН МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 27 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. По итогам 2018 года общая собираемость за пользование электроэнергией составила порядка 58% - это физические и юридические лица. По юрлицам  собираемость составляет  80-85%, по  физическим - 38%. 2018 году РУП «Черноморэнерго» недополучило от физических лиц 250 млн рублей. За четыре года, потребители задолжали компании более одного млрд рублей. При этом сумма госсубсидий в 2018 году составила 15 млн рублей. Об этом на пресс-конференции, которая проходила в пресс-центре АГТРК, сообщил глава «Черноморэнерго» Аслан Басария.

 

«Вся энергосистема Абхазии давно просчитана: для приведения в порядок высокой стороны, необходимо порядка 11 млрд рублей, на ремонтные работы на низкой стороне – это распредсети и установка приборов учета, нужно порядка 8-9 млн рублей. Если бы все платили за электричество, граждане Абхазии через года три воочию увидели бы результаты работы энергетиков. Мы могли бы пошагово реализовывать разные мероприятия и брать ответственность за выполненение работ», - заявил руководитель РУП.

Басария отметил, что определённая часть населения не только не платит за пользование электроэнергией, но и не имеет дома приборов учета.

В тоже время, устанавливать сегодня частным лицам счетчики «Черноморэнерго» не выгодно, по причине ветхости линий электропередач – это не даст никакого эффекта.

«Сегодня у нас очень серьезные потери на линиях. Но там где они исправны и стоят приборы учета, собираемость составляет 87%. Более того, РУП может адресно и дистанционно отключить неплательщика», - сообщил Аслан Басария.

Он так же отметил, что приведение энергосистемы в порядок способствовало бы снижению потребления электроэнергии населением на 30%. .

Что касается продажи вырабатываемой ИнгурГЭС электроэнергии, то, по словам Басария, такой процесс имеет место, но занимается этим грузинская сторона.

«Хочу напомнить гражданам, что по соглашению на долю Абхазии приходится 40% выработанной электроэнергии и 60% - на долю Грузии. И куда она ее потом девает – это не наш вопрос. По сути мы ежегодно превышаем выделенную нам квоту электроэнергии: в 2017 году мы выбрали 42%, в 2016 - 46%, в январе-феврале этого года - 47%. Все остальное забирает Грузия. Куда они продают свою долю – мне не известно, это их хозяйствование», - резюмировал Аслан Басария.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 27 февраля 2019 19:12

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