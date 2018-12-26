ПРЕЗИДЕНТ, СПИКЕР И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера первой абхазской газеты «Аҧсны». Это знаменательное и глубоко символичное событие. Добившись в чрезвычайно сложных политических условиях учреждения столь необходимого и востребованного печатного издания, великий просветитель, поэт, педагог, ученый Дмитрий Иосифович Гулиа предоставил своим соотечественникам возможность знакомиться с ситуацией в стране, открыл им широкий доступ к многообразной историко-культурной информации, к размышлениям об острых социальных проблемах, тревоживших абхазское общество.

Рядом с Д.И. Гулиа стояла могучая плеяда мастеров слова и общественных деятелей: С.Чанба, И. Когониа, М. Лакербай, М. Ахашба, Д. Дарсалиа, И. Папаскир, В. Маан и др. Выполняя нелегкую и ответственную задачу формирования художественного мировоззрения, отечественной литературы, одновременно они закладывали основы национальной печати, журналистики и публицистики.

Оглядываясь в прошлое и оценивая путь, пройденный нашей журналистикой, ее лучшими представителями, можно смело и уверенно говорить о их значительных достижениях. И на начальном этапе становления абхазской публицистики газета «Аҧсны», безусловно, сыграла ключевую роль. Многим видным журналистам, писателям, публицистам, стоявшим у истоков зарождения национальной печати, пришлось пережить тяжелые испытания в годы сталинских репрессий. Ряд видных представителей абхазской прессы, национального радиовещания стал невинной жертвой тоталитарного режима. Со второй половины 40-х годов прошлого столетия были закрыты национальные печатные издания, запрещено радиовещание на абхазском языке, подвергалась преследованиям абхазская интеллигенция. Все это происходило на фоне разгула грузинской национал-шовинистической политики, целенаправленно искажавшей подлинную историю нашего народа, пытавшейся перечеркнуть его автохтонность и этнокультурную идентичность.

Однако Абхазия выстояла, выстрадала свое право на самостоятельность и политическое самоопределение. В этой ожесточенной борьбе заметную роль сыграли средства массовой информации. В особенности профессионализм наших корреспондентов, редакторов, репортеров, операторов, инженерно-технического персонала, руководителей СМИ проявился в судьбоносный период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. На идеологическом фронте, в борьбу за освобождение Родины внесли свою достойную лепту Абхазское телевидение, радио, печать, работники полиграфии. Мы преклоняем голову перед памятью тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг.

Сегодня абхазская журналистика по-прежнему находится на передовых позициях строительства нашего независимого государства, защиты прав граждан республики. Ценный и уникальный творческий опыт видных представителей СМИ является хорошим подспорьем для новой плеяды журналистов. Мы придавали, и будем придавать первостепенное значение свободе слова, праву каждого гражданина на волеизъявление, считая эти принципы демократической основой строительства правового государства.

Хочу искренне поздравить всех журналистов Абхазии с замечательным праздником – 100-летием со дня основания первой абхазской газеты «Аҧсны» и Днем национальной печати и СМИ Республики Абхазия. Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, осуществления новых замыслов и дальнейших творческих свершений!

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить наилучшие пожелания творческих успехов коллективу редакции газеты «Аҧсны», достойной продолжательницы традиций первого национального печатного издания, у истоков которого стояли Дмитрий Гулиа и его соратники».

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Работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником также поздравил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

«Среди всего многообразия профессий ваша абсолютно непохожая ни на одну другую. В ней совмещены творческие находки и суета привычных будней, социальная ответственность и обоснованная критика. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить журналистов Абхазии за активную работу и освещение заседаний Кабинета Министров Республики Абхазия, за обозначение проблем и правильную расстановку акцентов», - говорится в поздравлении.

Валерий Бганба выразил уверенность в том, что дальнейшем диалог правительства и СМИ будет конструктивным, потому что цель одна – благополучие жителей нашей страны. Премьер-министр пожелал журналистам всего самого доброго, интересных репортерских находок, незабываемых встреч и профессионального роста.

Со 100-летием выхода в свет первого номера газеты «Аҧсны» коллектив газеты поздравил и спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия.