РОССИЯ НАЧАЛА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АБХАЗИИ.

Сухум. 27 февраля 2019г. Абхазия-Информ . Переток электроэнергии из Российской Федерации на территорию Республики Абхазии произведен. Ограничения по снабжению населения электроэнергией сняты. Об этом сообщается на странице РУП «Черноморэнерго» в соцсети Фейсбук.

С 20 февраля ежедневно с 11:00 до 14:00 была прекращена подача электроэнергии на всей территории Абхазии.

Данное ограничение действовало до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из РФ.

По информации РУП «Черноморэнерго», по данным на 19 февраля, общая прогнозируемая суммарная выработка электроэнергии Ингурской ГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составляла 310 млн кВт/ч. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составило 366 млн кВт/ч.

Соответственно, дефицит электроэнергии до начала паводка составил 56 млн кВт/ч.

Уровень воды в Джварском водохранилище на 19 февраля 2019 года составил 434 метра, и продолжает понижаться в сутки в среднем на 1 метр и более.

Полная остановка ИнгурГЭС производится на отметке 420 метров. Во избежание этого производились отключения по всей территории Абхазии.