 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть VI. ЭКОНОМИКА
февраля 22 2019

АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть VI. ЭКОНОМИКА

Архимандрит Дорофей (Дбар) Я не экономист, и поэтому предлагать какие-либо конкретные экономические расчеты или схемы…
ИСТИНА - В ВИНЕ
февраля 18 2019
ИСТИНА - В ВИНЕ
ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»
февраля 05 2019
ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»

В мире

"ОСКАР"-2019: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДА ФИЛЬМА "ЗЕЛЕНАЯ КНИГА"
февраля 25 2019

"ОСКАР"-2019: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДА ФИЛЬМА "ЗЕЛЕНАЯ КНИГА"

  25 февраля. ТАСС. В воскресенье Американская киноакадемия раздала свои награды Церемония прошла без сучка…
февраля 22 2019
ГАДАНИЯ НА "ОСКАР": КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ГЛАВНАЯ КИНОПРЕМИЯ АМЕРИКИ
TELEGRAPH: 100 ПАРЛАМЕНТАРИЕВ-КОНСЕРВАТОРОВ СОБИРАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ МЭЙ ОТЛОЖИТЬ BREXIT
февраля 22 2019
TELEGRAPH: 100 ПАРЛАМЕНТАРИЕВ-КОНСЕРВАТОРОВ СОБИРАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ МЭЙ ОТЛОЖИТЬ BREXIT

Календарь событий

« Февраль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИ МЧС СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ

Новости Вторник, 26 февраля 2019 12:14
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИ МЧС СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ

 

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В министерстве по чрезвычайным ситуациям планируется создание управления медицины с тремя подразделениями – санитарной авиации, медицины катастроф и реабилитационный центр. Переговоры об этом велись в Москве с российскими коллегами. Об этом журналистам на брифинге сегодня, 26 февраля, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

«Между Минздравом России и МЧС Абхазии будет подписано соглашение о сотрудничестве. Во время переговоров речь шла о возможной поставке необходимого оборудования и машин скорой помощи. Уже в ближайшее время мы получим три машины, которые будут базироваться в городах Очамчыра, Гудаута и Сухум», - сказал Квициния.

Он напомнил, что у министерства есть свой вертолет, но его необходимо будет оснастить специальным медицинским оборудованием, чтобы можно было оказывать доврачебную помощь пострадавшим. Вертолет будет доставлять больных и получивших травмы не только в больницы Абхазии, но и в Адлер. Переговоры по этому поводу так же ведутся.

Управление медицины возглавит экс-министр здравоохранения Андзор Гоов. Для этого подразделения будут подготовлены специальные кадры, в том числе и в вузах России.

Что касается реабилитационного центра, то в нем будут проходить реабилитацию не только сотрудники МЧС и граждане Абхазии, но и российские граждане.

Что касается финансирования нового управления, то, на первом этапе в МЧС намерены провести внутренние сокращения кадров, за счет чего и будут созданы новые штатные единицы. В последующем, в МЧС надеются на помощь государства.

«Мы уже не раз оказывали помощь пострадавшим на море, в горах и на равнинной местности. Только в прошлом году было до 1000 таких случаев. Правительство понимает необходимость создания такой службы при МЧС и идет нам навстречу», - подчеркнул Квициния.

Он отдельно отметил, что сегодня у министерства есть технические средства для оказания доврачебной помощи, в том числе и реанимобиль, но крайне необходимо приобрести такую же машину для детей.

Лев Квициния выразил надежду, что управление уже в ближайшее время приступит к работе.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 26 февраля 2019 12:16

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « БАТАЛ ТАБАГУА О НЕФТЕДОБЫЧЕ: ЭТО СТАНОВИТСЯ ИГРОЙ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ДЕПУТАТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.