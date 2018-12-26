ПРИ МЧС СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . В министерстве по чрезвычайным ситуациям планируется создание управления медицины с тремя подразделениями – санитарной авиации, медицины катастроф и реабилитационный центр. Переговоры об этом велись в Москве с российскими коллегами. Об этом журналистам на брифинге сегодня, 26 февраля, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

«Между Минздравом России и МЧС Абхазии будет подписано соглашение о сотрудничестве. Во время переговоров речь шла о возможной поставке необходимого оборудования и машин скорой помощи. Уже в ближайшее время мы получим три машины, которые будут базироваться в городах Очамчыра, Гудаута и Сухум», - сказал Квициния.

Он напомнил, что у министерства есть свой вертолет, но его необходимо будет оснастить специальным медицинским оборудованием, чтобы можно было оказывать доврачебную помощь пострадавшим. Вертолет будет доставлять больных и получивших травмы не только в больницы Абхазии, но и в Адлер. Переговоры по этому поводу так же ведутся.

Управление медицины возглавит экс-министр здравоохранения Андзор Гоов. Для этого подразделения будут подготовлены специальные кадры, в том числе и в вузах России.

Что касается реабилитационного центра, то в нем будут проходить реабилитацию не только сотрудники МЧС и граждане Абхазии, но и российские граждане.

Что касается финансирования нового управления, то, на первом этапе в МЧС намерены провести внутренние сокращения кадров, за счет чего и будут созданы новые штатные единицы. В последующем, в МЧС надеются на помощь государства.

«Мы уже не раз оказывали помощь пострадавшим на море, в горах и на равнинной местности. Только в прошлом году было до 1000 таких случаев. Правительство понимает необходимость создания такой службы при МЧС и идет нам навстречу», - подчеркнул Квициния.

Он отдельно отметил, что сегодня у министерства есть технические средства для оказания доврачебной помощи, в том числе и реанимобиль, но крайне необходимо приобрести такую же машину для детей.

Лев Квициния выразил надежду, что управление уже в ближайшее время приступит к работе.