БАТАЛ ТАБАГУА О НЕФТЕДОБЫЧЕ: ЭТО СТАНОВИТСЯ ИГРОЙ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ДЕПУТАТОВ

На заседании сессии парламента в пятницу 22 февраля, несмотря на оживленную дискуссию по этому вопросу, никакого решения так и не было принято. Састь депутатов предлагала на время работы комиссии приостановить деятельность компании «Апсны-Ойл», другая часть полагала, что приостанавливать деятельность компании на время работы парламентской комиссии нецелесообразно. На голосовании оба варианта не набрали нужного количества голосов.

На заседании сессии парламента 25 февраля депутат Алмас Джапуа предложил вновь переголосовать по вопросу создания комиссии. Он отметил, что предложенный им вариант проекта постановления не прошел в пятницу по чисто техническим причинам из-за сбоя аппаратуры.

Депутат Батал Табагуа напомнил, что в пятницу прошли оба варианта. и заметил, что у него лично создается впечатление, что есть вариации нескольких групп для того, чтобы из этого обычного постановления выудить какие-то непонятные дивиденды.

«Это становится игрой между отдельными группами депутатов. Давайте не будем спешить. Оба варианта проектов постановления о создании комиссии не прошли. Я понять не могу, что, у кого-то что-то горит? Соберите комитет, еще раз спокойно обсудим. Пригласим специалистов и поговорим. Завтра с лопатами никто не идет добывать нефть. Пока нефть не добывают, а спекуляции на этом начинаются. Давайте серьезно отнесемся к вопросу. Это не наши с вами личные дела. Весь народ должен иметь интерес. Мы не должны выглядеть некрасиво. Мы имеем главного, единственного партнера. Сегодня принимаем одно решение, завтра меняем его. Кто к нам придет, и что будет делать? Давайте спокойно разберемся, выгодно стране или нет. И не надо на этом искать дивиденды. Я смотрю, что используя этот вопрос уже пытаются в президентские выборы вмешиваться: кто, какая группа за кого будет, кого будет держать за горло, а кого нет. Давайте, прекратим ерундой заниматься. Люди на нас смотрят», - цитирует Батала Табагуа информагентство «Апсадгьыл-инфо».

Фото «Апсны.иахья»