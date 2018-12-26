ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И ТПП АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и президент Торгово-промышленной Палаты Тамила Мерцхулава вручили дипломы победителям творческого конкурса, совместно проведенного в 2018 году Союзом журналистов и ТПП Абхазии.

В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Анастасии Никоновой за специальный репортаж о московской выставке «Золотая осень».

Специальной премией награждена Заира Цвижба за цикл публикаций «Люди, поверившие в политическую мудрость В. Ардзинба» (Газета «Республика Абхазия»).