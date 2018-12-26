НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И МИНИСТЕРСТВА ПО РЕПАТРИАЦИИ

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и заместитель министра по репатриации Джамбул Инджгия вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году Союзом журналистов Абхазии и Министерством по репатриации.

В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Таиру Кучуберия за телеочерк «Школа» о репатриантах, воевавших на Восточном фронте (Абхазская медиа-группа).