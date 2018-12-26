НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И МИНИСТЕРСТВА ПО РЕПАТРИАЦИИ
Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и заместитель министра по репатриации Джамбул Инджгия вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году Союзом журналистов Абхазии и Министерством по репатриации.
В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Таиру Кучуберия за телеочерк «Школа» о репатриантах, воевавших на Восточном фронте (Абхазская медиа-группа).
В номинации «Печать» первая премия присуждена Русудан Барганджия за статью «Сильные духом не боятся испытаний», опубликованную в газете «Республика Абхазия» под рубрикой «Абхазы за рубежом».
В номинации «Радио и информагентства» первой премии удостоена Сырма Ашуба за цикл радиопередач о соотечественниках (Абхазское радио). Второй премии удостоена Асмат Цвижба за очерк «Абхазия, моя муза всегда со мной» (ИА «Спутник Абхазия»).
Лауреатами специальных премий за материалы, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, стали:
- Белла Кварчия - за цикл радиопередач, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии («Спутник Абхазия»);
- Лейла Пачулия - за статью «Сбудется ли мечта многодетной семьи» (Газета «Республика Абхазия»).
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