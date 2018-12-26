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Абхазия Информ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И МИНИСТЕРСТВА ПО РЕПАТРИАЦИИ

Новости Вторник, 26 февраля 2019 10:56
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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И МИНИСТЕРСТВА ПО РЕПАТРИАЦИИ

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и заместитель министра по репатриации Джамбул Инджгия вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году Союзом журналистов   Абхазии и Министерством по репатриации.

В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Таиру Кучуберия за телеочерк «Школа» о репатриантах, воевавших на Восточном фронте (Абхазская медиа-группа).

В номинации «Печать» первая премия присуждена Русудан Барганджия   за статью «Сильные духом не боятся испытаний», опубликованную в газете «Республика Абхазия» под рубрикой «Абхазы за рубежом».

В номинации «Радио и информагентства» первой   премии удостоена Сырма Ашуба за цикл радиопередач о соотечественниках (Абхазское радио). Второй  премии удостоена Асмат Цвижба за очерк «Абхазия, моя муза всегда со мной» (ИА «Спутник Абхазия»).

Лауреатами специальных премий за материалы, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, стали:

  • Белла Кварчия - за цикл радиопередач, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии («Спутник Абхазия»);
  • Лейла Пачулия - за статью «Сбудется ли мечта многодетной семьи» (Газета «Республика Абхазия»).
Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 26 февраля 2019 11:08

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