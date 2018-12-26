ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И НАЦБАНКА АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и представитель Национального Банка Абхазии Лиана Агрба вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году совместно Союзом журналистов и Нацбанком Абхазии

В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Надежде Боровиковой (Абаза-ТВ) за цикл передач об эмиссии первой абхазской банкноты и памятных монет, приуроченной к 25-летию Отечественной войны народа Абхазии.