ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И НАЦБАНКА АБХАЗИИ
Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и представитель Национального Банка Абхазии Лиана Агрба вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году совместно Союзом журналистов и Нацбанком Абхазии
В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Надежде Боровиковой (Абаза-ТВ) за цикл передач об эмиссии первой абхазской банкноты и памятных монет, приуроченной к 25-летию Отечественной войны народа Абхазии.
Лауреатами специальных премий Союза журналистов Абхазии и Национального Банка Абхазии за материалы, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, стали:
- Лиана Эбжноу - за интервью «Признав Абхазию, Россия вышла из навязанной Западом игры» (ИА «Спутник Абхазия)»;
- Заира Тхайцук - за статью «Неугасающая боль», опубликованную в газете «Апсны»;
- Бадри Есиава - за цикл репортажей, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии (ИА «Спутник Абхазия»);
- Бадрак Авидзба - за цикл репортажей, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии ( ИА «Спутник Абхазия»).
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