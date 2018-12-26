ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. На торжественном вечере, посвященном Дню работников СМИ, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия и председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году совместно Союзом журналистов и Парламентом Абхазии.
В номинации «Телевидение» первой премии удостоена Элеонора Гилоян за специальный репортаж «Итоги парламентской сессии». Абаза-ТВ.
Лауреатами специальных премий Союза журналистов Абхазии и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия за материалы, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, стали:
- Элеонора Барцыц - за цикл радиопередач «Песни военных лет» (Абхазское радио).
- Екатерина Бебия - за очерк о герое Отечественной войны народа Абхазии А. Смыр, (журнал «Алашара»).
- Сергей Гындия - за очерк «Жизненный путь матери» (газета «Апсны»).
- Марина Тванба - за очерк «Бесстрашный боец» (газета «Апсны»).
- Сария Кварацхелия - за цикл публикаций о героях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (ИА «Спутник Абхазия»).
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