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Абхазия Информ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 26 февраля 2019 10:35
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. На торжественном вечере, посвященном Дню работников СМИ, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия и председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году совместно Союзом журналистов и Парламентом Абхазии.

В номинации «Телевидение» первой премии удостоена Элеонора Гилоян за специальный репортаж «Итоги парламентской сессии». Абаза-ТВ.

Лауреатами специальных премий Союза журналистов Абхазии и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия за материалы, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, стали:

  • Элеонора Барцыц - за цикл радиопередач «Песни военных лет» (Абхазское радио).
  • Екатерина Бебия - за очерк о герое Отечественной войны народа Абхазии А. Смыр, (журнал «Алашара»).
  • Сергей Гындия - за очерк «Жизненный путь матери» (газета «Апсны»).
  • Марина Тванба - за   очерк «Бесстрашный боец» (газета «Апсны»).
  • Сария Кварацхелия - за цикл публикаций о героях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (ИА «Спутник Абхазия»).
Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 26 февраля 2019 10:50

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