ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. На торжественном вечере, посвященном Дню работников СМИ, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия и председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг вручили дипломы победителям творческого конкурса, проведенного в 2018 году совместно Союзом журналистов и Парламентом Абхазии.

В номинации «Телевидение» первой премии удостоена Элеонора Гилоян за специальный репортаж «Итоги парламентской сессии». Абаза-ТВ.