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Абхазия Информ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО 25-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-93 ГГ.

Новости Вторник, 26 февраля 2019 10:27
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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО 25-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-93 ГГ.

 

Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Накануне профессионального праздника работников СМИ Абхазии Союз журналистов республики провел торжественную церемонию награждения победителей творческих конкурсов, проведенных в 2018г.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и председатель жюри Терентий Чания вручили дипломы победителям конкурса, посвященного 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.

В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Наале Мукба (Абхазская гостелерадиокомпания) за цикл очерков об участниках Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг..

Вторую премию присудили Дмитрию Статейнову за документальный фильм «Иура Иаков-ипа».

В номинации «Печать» первая премия присуждена Анзору Мукба за статью «Рожден для героизма», опубликованную в газете «Апсны», вторая - Виталию Шария (газета «Эхо Абхазии») за статью «Должен и сын героем стать…», третья - Саиде Жиба (газета «Гагрский вестник») за статью «Боль военного детства».

Специальным дипломом Союза журналистов Абхазии отмечен проект «413 дней». Хроника Отечественной войны народа Абхазии». (ИА «Спутник Абхазия»).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 26 февраля 2019 10:47

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