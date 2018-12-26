НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО 25-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-93 ГГ.
Сухум. 26 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Накануне профессионального праздника работников СМИ Абхазии Союз журналистов республики провел торжественную церемонию награждения победителей творческих конкурсов, проведенных в 2018г.
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и председатель жюри Терентий Чания вручили дипломы победителям конкурса, посвященного 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.
В номинации «Телевидение» первая премия присуждена Наале Мукба (Абхазская гостелерадиокомпания) за цикл очерков об участниках Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг..
Вторую премию присудили Дмитрию Статейнову за документальный фильм «Иура Иаков-ипа».
В номинации «Печать» первая премия присуждена Анзору Мукба за статью «Рожден для героизма», опубликованную в газете «Апсны», вторая - Виталию Шария (газета «Эхо Абхазии») за статью «Должен и сын героем стать…», третья - Саиде Жиба (газета «Гагрский вестник») за статью «Боль военного детства».
Специальным дипломом Союза журналистов Абхазии отмечен проект «413 дней». Хроника Отечественной войны народа Абхазии». (ИА «Спутник Абхазия»).
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