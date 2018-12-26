ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕКОМЕНДУЮТ КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ОТМЕНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ АБОНЕНТОВ»

Сухум. 25 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты обратились к Кабинету Министров с рекомендацией отменить постановление правительства от 29 декабря 2018 года «О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельным видам абонентов», в котором речь идет о запрете работы майнинговых ферм.

«Постановлением Кабмина РА была запрещена на территории Абхазии деятельность по майнингу криптовалют с использованием мощностей единого оператора передающих распределительных сетей. Постановление подготовлено с существенными нарушениями, так как адресовано юридически не существующим субъектам, ограничивает законодательно закрепленный и при этом не запрещенный вид деятельности, а также противоречит нормам действующего гражданского законодательства, так как ограничивает свободу ведения предпринимательской деятельности граждан Абхазии», - заявил депутат Алмас Джапуа, представлявший проект постановления.

Депутаты рекомендуют Кабинету министров отменить решение правительства от 21 декабря 2018 года «О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельным видам абонентов». Министерству экономики РА предложено разработать и представить парламенту поправки к действующему законодательству, нормативно закрепляющие понятийный аппарат, применяемый к такому, ранее не существовавшему виду деятельности, как майнинг криптовалют, а также предложения по способу государственного регулирования данной сферы.

Джапуа считает, эта тема майнинговых ферм окутана многими слухами и разговорами. По его словам, руководство РУП «Черноморэнерго» все беды в энергетике попыталось завязать на определённую группу лиц и, ссылаясь на дефицит электроэнергии, решило закрыть этот проблемный вопрос таким путем.

Он напомнил, что на заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам обсуждалась эта тема с участием членов правительства, руководства «Черноморэнерго» и генпрокуратуры. Руководству РУП было задано много вопросов, но исчерпывающих ответов получено не было. Более того, по мнению депутата, постановление Кабмина было составлено не по форме и с нарушением законодательства.

«Ситуация на много глубже и острее, чем она кажется снаружи. И дело не в людях, которые занимаются майнингом. Хочу особо подчеркнуть, что речь не идет о незаконности осуществляемой ими деятельности. Незаконная деятельность подлежит уголовной ответственности. Речь идет только об обратившихся в парламент людях, которые соблюли всю процедурную часть, получили разрешения от «Черноморэнерго» на подключение своих объектов и оплачивали все то, что им предъявлялось», - заявил Джопуа.

Депутат напомнил, что Минэкономики Абхазии уже на протяжении нескольких лет активно продвигает тему криптобизнеса, информационных технологий на основе блокчейна. При этом Джапуа заявил, что активно поддерживает такую инициативу Минэкономики.

Он сообщил, что парламент полтора месяца назад отправил постановление Кабмина на изучение в Генпрокуратуру, но ответа от этой структуры еще не поступило.

«Документ составлен не по форме, неграмотно и этого уже достаточно для отмены постановления, однако прокуратура ответила, что они работают над ним и это вынудило депутатов напрямую обратиться в Кабинет министров», - сообщил Джапуа.

Он отметил, что владельцы криптоферм не могут платить основные налоги, потому что их деятельность не определена законом, но для них можно ввести спецналог и установить более высокую ставку за пользование электроэнергией. Дело за Минэкономики.

В ответ представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба напомнил, что Минэкономики не обладает правом законодательной инициативы. Он предложил изменить второй пункт проекта постановления и адресовать внесение поправок правительству.

Из 29 зарегистрированных депутатов 23 проголосовали за принятие постановление правительства, один - против, пять депутатов воздержались.