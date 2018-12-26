ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ПУБЛИЧНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ»

Представляя законопроект, депутат Астамур Логуа напомнил, что вопрос декларирования доходов и расходов госчиновниками давно поднимался в обществе, в том числе и президентом РА в его ежегодном послании парламенту от 20 декабря 2017 года. Обращались с антикоррупционными инициативами в парламент и представители общественности. В итоге, депутаты создали комиссию по разработке соответствующего законопроекта.

«Представленный законопроект соответствует букве антикоррупционной идеологии. Целью настоящего закона является установление мер по противодействию коррупции и по предупреждению необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей», - сообщил Астамур Логуа.

Депутат Илья Гуния поинтересовался: «В законопроекте есть такие понятия как «госслужащий» и «чиновник», а каким законом у нас регламентируется, кто есть кто? Кто это определяет? Закон о госслужбе находится в разработке, а мы принимаем законопроект, в котором эти положения прописаны?»

В свою очередь Логуа выразил надежду на то, что в ближайшее время закон о госслужбе будет все же принят.

Спикер парламента Валерий Кварчия назвал законопроект серьезным документом.

«У нас есть закон о противодействии коррупции, по которому судьи уже обязаны предоставлять декларации о доходах. Во время избирательных кампаний кандидаты в депутаты парламента и кандидаты в президенты тоже заполняют декларации о доходах. Пусть будет еще один закон, кашу маслом не испортить», - сказал Кварчия.

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что в развитие данного законопроекта нужно принять поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательства, иначе закон о декларировании постигнет судьба закона о противодействии коррупции

«Те ожидание, которые все возлагали на закон о противодействии коррупции, себя не оправдали», - подчеркнул Шамба

По мнению депутата Батала Табагуа, законопроект о декларировании "сырой и популистский".

«Дальнейшее продвижение во всех вопросах будет лишь в том случае, когда мы будем принимать законы, которые должны и будут работать. Мы принимаем законы не для того, чтобы нас сегодня похвалили. Депутатам нет смысла заниматься популизмом и демагогией ради того, чтобы их заметили и они получили какие-то преференции», - резюмировал Табагуа.

Он отметил, что в парламент приходят взрослые люди и требуют принять этот закон, чтобы показать всем, что "они самые хорошие и честные, а парламенте собрались нехорошие депутаты, которые не хотят, чтобы доходы чиновников были прозрачными".

«У нас это распространено везде: во время президентских выборов обещают непонятно что, а в итоге ничего не происходит. Сейчас мы этот закон примем, а через год, к сожалению, никаких изменений не будет, потому что к принятию таких документов надо подходить подготовленными. Нормальный человек посмотрит на этот законопроект и посмеётся. То, что мы делаем – это популизм, который ни к чему не приведет. Мы должны людям говорить правду, нельзя их обманывать, - считает Табагуа.

По мнению Табагуа, депутаты и госчиновники ничем нет отличаются от обычных граждан, за исключением занимаемых ими должностей. «Любой здесь сидящий может оформить свое имущество на своего соседа, двоюродного или троюродного брата. Это законом не запрещено. А разве не лучше сделать так, чтобы чиновники открыто писали, что у них есть собственный бизнес?», - поинтересовался Табагуа.

Он напомнил, что в гражданском кодексе не написано, что человек, который имеет собственность, не может быть избран или не имеет право заниматься какой-то иной деятельностью. Но никто из тех же кандидатов в депутаты не указал, что он имеет бизнес, даже зная, что это не запрещено.

«На это никто не смотрит, а, между прочим, в нарушение этой статьи у нас были и премьер-министр, который имел свой бизнес, и министры. Нужно прописать в законе, что чиновник или депутат имеет право иметь бизнес. Мы же стесняемся сказать, что это нужно сделать. Пришли в парламент люди, и депутаты начинают под их дудку плясать. У нас и руководство страны под чью-то дудку пляшет, а в итоге все страдают. В Абхазии этот закон не будет работать, нужно идти другим путем», - считает Табагуа.

В ответ Астамур Логуа подчеркнул, что у части депутатов есть мнение, что декларировать доходы должны все граждане республики. Он не исключил, что может быть к этому и придут со временем.

По мнению депутата Аслана Бжания, надо сделать все, чтобы принимаемый законопроект стал работать в полную силу.

"Я имею отношение к разработке законопроекта, считаю его важным, и мы должны сделать так, чтобы он работал. Закон о противодействии коррупции, который был принят в 2015 году, не работает по ряду причин, из него были изъяты некоторые статьи. Внесено было еще несколько законопроектов, в том числе о публичных закупках, о транспортном обслуживании публичных лиц, все это нужно начинать делать, потому что общество возмущается, люди понимают, что происходит злоупотребление должностными лицами", - сказал Бжания.

Из 29 присутствующих на заседании сессии парламента 28 депутатов проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении, один воздержался.