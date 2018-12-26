ПИСАТЕЛИ АБХАЗИИ И РОССИИ ВЫСТУПАЮТ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Приветствуя писательскую делегацию России, Хаджимба сказал: «Нас связывает давняя история взаимоотношений. Мы жили и созидали в одном государстве. Наши отношения, несомненно, должны получать развитие. Я благодарен вам за такую инициативу и то, что вы сегодня находитесь здесь, в среде наших писателей, публицистов.

Ваше пребывание в Абхазии совпало с юбилейной датой - 145-летием основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Сегодня можно сказать, что дело, начатое им в те сложные годы, находится в надежных руках. Мы настроены на то, чтобы связи между Абхазией и Россией развивались».

Президент пожелал писателям плодотворной работы.

Председатель Союза писателей России Николай Иванов поблагодарил президента за прием.

«У нас, у Союза писателей России, есть большое желание возобновить тесные контакты с писателями Абхазии, отличающимся очень самобытным стилем изложения и красотой языка. Мы понимаем, что в какое-то время связи были ослаблены, но они никогда не были утеряны. Сейчас у нас подписано соглашение о взаимодействии между краснодарской писательской организацией и Союзом писателей Абхазии. Работают переводчики Москвы и Сухума, появились переводные книги, и нас это очень радует. Очень тесные связи у писателей Карачаево-Черкессии и Абхазии», - сказал Николай Иванов.

Николай Иванов отметил, что в ходе визита планируется разработать дорожную карту с конкретными проектами по укреплению взаимодействия. В частности, будут обсуждаться возможности участия абхазских писателей во всероссийских писательских конкурсах, а также писательских семинарах, литературных чтениях.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, что писатели Абхазии придают важное значение визиту делегации Союза писателей России.

«Безусловно, мы выступаем за восстановление и развитие литературных связей Абхазии и России. Произведения абхазских писателей в первую очередь всегда переводились на русский язык, а уже через русский язык на другие языки мира. Для нас русский язык всегда остается важным. Сегодняшний визит случился не спонтанно. Есть личные контакты, и мы готовы поддерживать это взаимодействие. В последние годы мы начали развивать связи с региональными отделениями Союза писателей России. Прежде всего, с северокавказскими братскими республиками, с Краснодарской краевой организацией. Мы намерены также заключить соглашение с Крымом и другими региональными отделениями. Мы придаем большое значение приезду делегации Союза писателей России, потому что мы видим в нем возобновление традиций сотрудничества», - сказал Вахтанг Абхазоу.

http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=10259