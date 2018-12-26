УБИЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА

10 человек погибли на дорогах Абхазии с начала 2019 г.

Сухум. 25 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Безопасность на дорогах Абхазии и несоблюдение правил дорожного движения являются в республике если и не проблемой номер один, то уж в любом случае входят в первую тройку, наряду с коррупцией и наркоманией. Ужесточение наказания за нарушение ПДД пока что не дает ощутимых результатов.

24 февраля 2019 г. – на центральной автотрассе «Сухум – Ингур» в районе села Каштак Гулрыпшского района милицейская машина столкнулась с автомобилем ВАЗ-2109. В ДТП погибло два человека.

20 февраля 2019 г. – на участке центральной трассы «Псоу - Ингур» в районе села Псахара Гагрского района погибла одна девушка.

9 февраля 2019 г. - на участке центральной трассы «Псоу - Ингур» в районе села Приморское Гудаутского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Погиб один военнослужащий российской военной базы, дислоцированной в Абхазии.

8 февраля 2019 г. – на центральной автотрассе «Псоу – Ингур» в районе села Верхняя Эшера в результате ДТП погибла одна гражданка 1965 года рождения.

19 января 2019 г. - на участке центральной трассы «Псоу - Ингур» в районе села Приморское Гудаутского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, оба 1994 года рождения.

18 января 2019 г. - около 8 часов утра на горной дороге в районе полигона «Цабал» произошла трагедия. БТР с российскими военнослужащими упал в пропасть. Три человека погибли.

Аварий, в которых пострадали люди, но остались живы. значительно больше.

Так, 19 февраля сотрудники Госавтоинспекции составили 253 протокола за нарушение правил дорожного движения, 21 февраля - 270 протоколов, 22 февраля – 143.

Граждане республики, которые, переезжая через абхазо-российскую границу, в большинстве своем пристегивают ремни, соблюдают скоростной режим и дистанцию, В Абхазии позволяют себе лихачить на далеко не самых лучших дорогах, садиться за руль в нетрезвом состоянии, не пристегивать ремни безопасности, сажать маленьких детей на переднее сидение и многое другое.

Да и наказание нарушителей часто носит избирательный характер. Нередко можно видеть картину, когда мимо постов ГАИ пролетают машины с «крутыми номерами», но их никто не останавливает в отличие от непрезентабельных автомобилей с законопослушными водителями.

Ожидать ответов на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» только от правоохранительных органов не приходится.

На состояние дел в сфере безопасности дорожного движения влияют многие факторы, в том числе: качество подготовки водителей; состояние дорожной инфраструктуры; уровень правовой культуры участников дорожного движения; наличие качественного законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и эффективных механизмов его исполнения; высокий профессионализм и соответствующее материально-техническое обеспечение сотрудников ГАИ; общественный контроль за деятельностью подразделений ГАИ и др..

В схеме «человек – автомобиль – дорога» все имеет важное значение, и все же на первом месте стоит человеческий фактор.

Повышение безопасности дорожного движения невозможно без активного содействия граждан и институтов гражданского общества, включая СМИ.

В Абхазии часто проводятся различные акции, импровизированные митинги у комплекса правительственных зданий, на которые собираются от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Люди выражают обеспокоенность по самым разным вопросам, будь то разработка нефти или повышение ставок НДС, тарифы на электроэнергию или незаконное помилование террориста, требуют досрочной отставки тех или иных высокопоставленных чиновников или, наоборот, выступают в их поддержку, жалуются на недостаточное обеспечение социальных прав ветеранов войны или на отсутствие жилья.

Безусловно, все это важные проблемы, требующие решения. Но вот как-то не припоминается, чтобы люди собирались из-за убийственной ситуации на дорогах, если не считать гневных высказываний в социальных сетях по поводу очередной аварии со смертельным исходом. А ведь гибнут в большинстве своем молодые люди.