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Абхазия Информ

28 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КМ РА

Новости Среда, 27 февраля 2019 21:15
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28 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КМ РА

Сухум. 27 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. 28 февраля состоится заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. В повестку дня включено свыше 20 вопросов:

 

отчет об итогах деятельности Министерства финансов Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства экономики Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства по репатриации Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия за 2018 год; о порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия; о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Государственным комитетом Республики Абхазия по молодежной политике и Федеральным агентством по делам молодежи (Российской Федерации); об утверждении «Порядка осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и Порядка ввоза на территорию Республики Абхазия лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»; об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек; об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления участникам внешнеэкономической деятельности отсрочки уплаты таможенных платежей; об установлении норм продовольственного пайка для сотрудников  Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и др.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 27 февраля 2019 21:22

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