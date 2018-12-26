28 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КМ РА

отчет об итогах деятельности Министерства финансов Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства экономики Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства по репатриации Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия за 2018 год; отчет об итогах деятельности Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия за 2018 год; о порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия; о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Государственным комитетом Республики Абхазия по молодежной политике и Федеральным агентством по делам молодежи (Российской Федерации); об утверждении «Порядка осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и Порядка ввоза на территорию Республики Абхазия лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»; об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек; об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления участникам внешнеэкономической деятельности отсрочки уплаты таможенных платежей; об установлении норм продовольственного пайка для сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и др.