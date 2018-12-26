6 МАРТА ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ А. С. ПУШКИНА ) СОСТОИТСЯ ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
Сухум. 28 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 6 марта в 19:00 в Государственном музее А. С. Пушкина (г. Москва) состоится памятный вечер, посвященный 90-летию писателя Фазиля Искандера
Это первый юбилей без Фазиля Искандера, но жизнь писателя продолжается в его книгах. Фазиль Искандер в этом отношении, как и во многих других – особый случай. Искандера можно перечитывать бесконечно, и это всегда праздник. Праздник доброй, умной, по-настоящему высокой литературы, где предельная плотность таланта на квадратный сантиметр текста. Смешливая нежность и целебный яд его книг спасли от одичания не одну душу.
«Я считаю, что очеловечивание человека - не только главная, но единственная задача искусства. Как и религии», - писал Фазиль Искандер.
Выбор места проведения юбилейного вечера не случаен. Именно здесь, в Государственном музее А.С. Пушкина в марте 2011 был проведен замечательный и радостный день в его жизни - золотая свадьба Фазиля Абдуловича и Антонины Михайловны, который разделили с ним Людмила Ивановна Швецова и Николай Петров, Святослав Бэлза, Андрей Битов, Ахсарбек Галазов и многие другие значимые люди в культуре России.
В программе вечера, который состоится 6 марта 2019 года:
- экспозиция уникальной коллекции книг Фазиля Искандера, изданных на разных языках народов мира;
- презентация нового сборника поэзии «Звездный камень» ( издательство «Время»);
- поэзия Искандера прозвучит впервые в исполнении актера Вениамина Смехова;
- музыкальным подарком отметит юбилей любимого писателя народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава;
- на вечере выступят друзья и почитатели творчества писателя: автор книги о Искандере «Смех против страха» литературовед Наталия Иванова, литературовед и историк Игорь Волгин, поэт, бард и драматург Юлий Ким, композитор и исполнитель Лариса Новосельцева, поэт Константин Скворцов, кинорежиссер Сергей Коковкин и др;
- выступление детского ансамбля абхазского танца “Амцабз” (г. Москва).
Вечер организуют Государственный музей А.С. Пушкина и Международный фонд культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека” при содействии Московской абхазской диаспоры.
Об этом сообщает пресс-служба "Московской Абхазской Диаспоры"
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