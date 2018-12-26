6 МАРТА ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ А. С. ПУШКИНА ) СОСТОИТСЯ ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 28 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 6 марта в 19:00 в Государственном музее А. С. Пушкина (г. Москва) состоится памятный вечер, посвященный 90-летию писателя Фазиля Искандера

Это первый юбилей без Фазиля Искандера, но жизнь писателя продолжается в его книгах. Фазиль Искандер в этом отношении, как и во многих других – особый случай. Искандера можно перечитывать бесконечно, и это всегда праздник. Праздник доброй, умной, по-настоящему высокой литературы, где предельная плотность таланта на квадратный сантиметр текста. Смешливая нежность и целебный яд его книг спасли от одичания не одну душу.