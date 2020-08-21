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Абхазия Информ

ОППОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ ФНЕА ПРЕДЛАГАЕТ РУКОВОДСТВУ АБХАЗИИ ВВЕСТИ САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯИЗ-ЗА РОСТА ЧИСЛА КОВИДБОЛЬНЫХ ВВЕСТИ

Новости Понедельник, 07 сентября 2020 20:37
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ОППОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ ФНЕА ПРЕДЛАГАЕТ РУКОВОДСТВУ АБХАЗИИ ВВЕСТИ САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯИЗ-ЗА РОСТА ЧИСЛА КОВИДБОЛЬНЫХ ВВЕСТИ

Сухум. 7 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оппозиционная партия Форум народного единства Абхазии предлагает руководству республики из-за роста числа ковидбольных ввести строгие ограничения на проведение массовых мероприятий.

 

«Наше обращение мотивировано тем, что ситуация с заболеванием COVID-19 пока еще остается достаточно сложной и тревожной. Статистика Оперативного штаба, как видите, не утешительна, и к сожалению, она свидетельствует о том, что болезнь прогрессирует, растет количество тяжело больных, умерших, на карантине находятся некоторые учреждения, предприятия, отдельный населенный пункт. Мы не сомневаемся, что все наше общество глубоко беспокоит и положение наших врачей, которые самоотверженно борясь за спасение пациентов от коварной болезни, нередко и сами подвергают себя ее опасному воздействию. И поэтому, нет у нас основания расслабляться, не придавать серьезного значения существующей реальной опасности, и пускать процессы на самотек», - говорится в обращении РПП ФНЕА к руководству и общественности Абхазии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

В обращении отмечается, что несмотря на значительные усилия абхазских медицинских служб, количества протестированных пока еще недостаточно, чтобы обладать объективной информацией о степени и масштабах распространения пандемии в республике. «На начальной стадии, как вы хорошо помните, были приняты серьезные оперативные меры по локализации очагов заражения. Чаще проводились пресс-конференции ответственных лиц, их обращения к населению, что, безусловно, подстегивало бдительность людей. Были отменены массовые мероприятия, соблюдались меры предосторожности, более ответственно относились мы к ношению масок, соблюдению социальной дистанции. Однако позже эти меры были отменены частично, с учетом экономического кризиса, тяжелого материального положения людей, была открыта государственная граница по р. Псоу, начался массовый заезд туристов. В то же время, как бы мы не закрывали глаза на все эти моменты, прямо или косвенно они повлияли на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Однако было бы непростительной ошибкой и дальше смотреть на ситуацию равнодушно, в надежде на то, что она стабилизируется сама по себе»,- говорится в обращении партии.

Партия ФНЕА обращается к соотечественникам с просьбой и предложением отложить на более благоприятные сроки массовые мероприятия, свадьбы, другие торжества, терпящие отлагательства традиционные ритуалы. «Мы считаем, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции должны стать непременным условием минимизации распространения коронавируса», - подчеркивается в документе.

ФНЕА считает необходимым руководству страны ввести строгие ограничения на проведение массовых мероприятий, а также вновь вводить соответствующие санитарные нормы в сфере торговли и услуг, общепита и на др. объектах.

 ФНЕА желает всем крепкого здоровья, мира, спокойствия и скорейшего преодоления существующих в стране проблем.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 07 сентября 2020 21:08
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