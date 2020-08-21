ДВА ГОДА НАЗАД В ДТП ПОГИБ АБХАЗСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ГЕННАДИЙ ГАГУЛИЯ (1948-2018).

Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. В этот день два года назад в автомобильной катастрофе погиб абхазский политический деятель, премьер-министр Абхазии Геннадий Леонидович Гагулия (1948-2018).

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации, возглавляемой президентом Раулем Хаджимба, возвращался домой по завершении официального визита в Сирию. На 47 километре республиканской трассы водитель ВАЗ-21099 столкнулся с машиной премьер-министра, после чего правительственный автомобиль ушел в кювет. Геннадий Леонидович от полученных травм скончался по дороге в больницу. Известие о гибели премьер-министра в автокатастрофе потрясло всю Абхазию. В республике объявили траур, из разных стран мира руководству республики поступали телеграммы соболезнования.

Геннадий Гагулия трижды возглавлял Кабинет министров Абхазии. В марте 2002 года он основал Торгово-промышленную палату страны. Опытнейший управленец и дипломат, проявивший свой талант в тяжелые послевоенные годы. Благодаря его активной деятельности многие в мире узнали об Абхазии. Геннадий Леонидович за время своей деятельности организовывал различные международные экономические форумы в Абхазии, участие ТПП Абхазии во многих международных выставках в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Он активно продвигал интересы страны и ее предпринимателей за рубежом. Геннадий Леонидович считал весьма важным обучение и трудоустройство молодых специалистов.

«Мы не ожидаем сиюминутных результатов, плоды нашей работы предусмотрены в долгосрочной перспективе. Наша цель — посадить семя, которое взрастет и даст плоды. Если сегодня ты не будешь никому рассказывать о том, что такое Абхазия, то завтра с тобой никто не будет разговаривать. Ты не сможешь вести переговоры на тему экономики и бизнеса, так как ты для них будешь незнакомцем», - говорил Геннадий Гагулиа. (2017г. Sputnik-abhazia/ru).

Геннадий Леонидович Гагулия - абхазский политический деятель, премьер-министр Абхазии (1995 – 1997 гг., 2002 – 2003 гг., 2018г.).

Г. Гагулия родился 4 января 1948 г. в селе Лыхны Гудаутского района.

В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института.

В 1973 - 1977 годах — строймастер, прораб, главный инженер, начальник строительного участка, в 1977 - 1986 годах — заместитель директора Комбината общественного питания озера Рица, в 1986 - 1991 годах — председатель Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 председатель Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Совета Министров Абхазской АССР, в 1992 - 1995 гг. — заместитель председателя Совета Министров Абхазии, в 1995 - 1997 гг. — премьер-министр РА.

С 1997 года работал помощником депутата Государственной Думы, в 2002 году возглавлял Торгово-промышленную палату Абхазии, в 2002 - 2003 годах вновь занимал должность премьер-министра. В 2003 - 2004 годах был руководителем Администрации президента Абхазии. С 2005 года возглавлял Торгово-промышленную палату Абхазии.

В 2017 году президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил Геннадия Гагулия орденом "Ахьдз-Апша" II степени.

25 апреля 2018 года Гагулия вновь занял должность премьер-министра Абхазии.

8 сентября 2018 года погиб в результате ДТП.

Генадий Гагулия похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района.