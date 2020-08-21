СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНОВИРУСА НА 10 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 10 сенября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 10 сентября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 85 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 15 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 53 подтвержденных на COVID – 19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 11 пациентов. Поступило 7, выписано 6 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 572 человека. Из них 164 пациента выздоровели, 6 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса обращается к гражданам воздержаться от посещения массовых мероприятий, в особенности траурных мероприятий, а в день похорон следует ограничиться присутствием только близких родственников.