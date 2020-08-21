В СУХУМЕ ИЩУТ ПРОПАВШЕГО ПОДРОСТКА

Сухум. 10 сенября 2020. Абхазия-Информ.В Сухуме ищут 13-летнего мальчика Дениса Кортава. Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии https://mchsra.info/

Кортава Денис Мерабович 2007 года рождения, ученик Абхазского Государственного лицея-интерната им. К.Ф. Дзидзария, вышел за территорию учебного заведения и не вернулся. В поисках подростка принимают участие городские спасатели, поисково-спасательный отряд и кинолог с собакой МЧС Абхазии. Если кто-либо располагает информацией о местонахождении пропавшего звонить на номер: 911, 001, 112.