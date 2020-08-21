 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА БАКУРОМ БЕБИЯ.

Новости Четверг, 10 сентября 2020 19:10
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА БАКУРОМ БЕБИЯ.

Сухум. 10 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с председателем Фонда социального страхования и охраны труда РА Бакуром Бебия. 

Бебия проинформировал премьер-министра о темпах пополнения счета внебюджетного фонда, о графике осуществления обязательных социальных выплат гражданам различных категорий. 

По словам председателя Фонда, при изменении графиков выплат заработных плат как в организациях государственной структуры, так и частных организациях претерпевают изменения план и график поступления в Фонд социального страхования. 

План Фонда по поступлениям за 8 месяцев 2020 года выполнен на 45 % от плановых показателей (113 млн 391 тыс рублей).

 

Сумма поступлений за период с января по август составила 51 млн 119 тыс рублей. Из всех видов поступлений Фонда наибольший недобор зафиксирован по таким видам как доход от патентной системы налогообложения (выполнение - 33%), а также по страховым взносам от плательщиков спецналога (25 %). 

«Что касается сравнения данных с прошлым годом, исполнение доходной части за аналогичный период в 2019 году составило в Фонде 55 % от плановой цифры. Сумма поступлений за 8 первых месяцев 2019 года составляла 60 млн 235 тыс при плановом показателе 109 млн 161 тыс. Это в свою очередь лишь на 10 % больше выполнения плана за 8 месяцев 2020 года», – отметил Бебия. 

Он добавил, что при этом Фонд соблюдает обязательства в области социальной политики и осуществляет выплаты по основным, наиболее приоритетным направлениям утверждённых соцвыплат. Так, все заявления граждан по семи видам соцвыплат были обработаны и обеспечены в полной мере по 1 августа 2020 года. 

Однако, по мнению Бебия, существенное отклонение от графика поступления доходов в Фонд до конца текущего года может привести к возникновению проблем с финансированием потребностей будущих потребностей.  

Председатель Фонда также констатировал, что в связи с недоимками приостановлено финансирование и рассмотрение заявок на санаторно-курортное лечение и оздоровление страхователей.

Александр Анкваб рекомендовал руководству Фонда усилить администрирование доходной части бюджета Фонда, работать в направлении изъятия задолженностей прошлых лет.  

Бакур Бебия возглавляет Фонд с ноября 2019 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 сентября 2020 19:17

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ИЩУТ ПРОПАВШЕГО ПОДРОСТКА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.