АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА БАКУРОМ БЕБИЯ.

План Фонда по поступлениям за 8 месяцев 2020 года выполнен на 45 % от плановых показателей (113 млн 391 тыс рублей).

По словам председателя Фонда, при изменении графиков выплат заработных плат как в организациях государственной структуры, так и частных организациях претерпевают изменения план и график поступления в Фонд социального страхования.

Сумма поступлений за период с января по август составила 51 млн 119 тыс рублей. Из всех видов поступлений Фонда наибольший недобор зафиксирован по таким видам как доход от патентной системы налогообложения (выполнение - 33%), а также по страховым взносам от плательщиков спецналога (25 %).

«Что касается сравнения данных с прошлым годом, исполнение доходной части за аналогичный период в 2019 году составило в Фонде 55 % от плановой цифры. Сумма поступлений за 8 первых месяцев 2019 года составляла 60 млн 235 тыс при плановом показателе 109 млн 161 тыс. Это в свою очередь лишь на 10 % больше выполнения плана за 8 месяцев 2020 года», – отметил Бебия.

Он добавил, что при этом Фонд соблюдает обязательства в области социальной политики и осуществляет выплаты по основным, наиболее приоритетным направлениям утверждённых соцвыплат. Так, все заявления граждан по семи видам соцвыплат были обработаны и обеспечены в полной мере по 1 августа 2020 года.

Однако, по мнению Бебия, существенное отклонение от графика поступления доходов в Фонд до конца текущего года может привести к возникновению проблем с финансированием потребностей будущих потребностей.

Председатель Фонда также констатировал, что в связи с недоимками приостановлено финансирование и рассмотрение заявок на санаторно-курортное лечение и оздоровление страхователей.

Александр Анкваб рекомендовал руководству Фонда усилить администрирование доходной части бюджета Фонда, работать в направлении изъятия задолженностей прошлых лет.

Бакур Бебия возглавляет Фонд с ноября 2019 года.