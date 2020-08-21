МИД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ АБХАЗИИ И ЕЕ СТАТУСА

Сухум. 11 сентября 2020. Абхазия-Информ. «Обратили внимание на появившиеся в контексте событий в Белоруссии призывы ряда известных политических и общественных деятелей России к объединению с Российской Федерацией Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, а также ДНР и ЛНР», - говорится в комментарии МИД Абхазии, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

В документе в частности говорится:

«Не отрицая возможности обсуждения тех или иных интеграционных проектов в рамках евразийского пространства, считаем необходимым обратить особое внимание на политический статус Республики Абхазия.

Суверенный политический статус Республики Абхазия определен Конституцией, Актом о государственной независимости и был юридически признан указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 года. Это решение стало одним из наиболее значимых в истории Абхазии, создав качественно новые возможности для обеспечения безопасности, политической стабильности и социально-экономического развития страны. Очередной раз хотели бы подчеркнуть, что политический статус Республики Абхазия не подлежит пересмотру и носит необратимый характер.

Межгосударственные абхазо-российские отношения, носящие стратегический характер, полностью соответствуют интересам Абхазии и России, отвечают современным политическим реалиям.

В этой связи хотели бы призвать общественно-политических деятелей России воздерживаться от заявлений, противоречащих официальной позиции российского государства, затрагивающих интересы Республики Абхазия и касающихся политического статуса нашей страны».