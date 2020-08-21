ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ БАШАРА ХАФЕЗ АЛЬ-АСАДА С 55-ЛЕТИЕМ

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия! Вы являетесь примером истинного патриотизма, беззаветного служения интересам своего народа и государства. Подтверждением тому являются события последних лет в Вашей стране. Несмотря на колоссальное давление извне, под Вашим руководством народ Сирии смог спасти Родину от натиска недругов и международного терроризма, защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Народ Абхазии признателен Вам за Ваше мужественное решение по установлению дипломатических отношений между нашими странами, которое Вы приняли, несмотря на международное давление», - отмечается поздравительной телеграмме.

Президент отметил, что народа Абхазии укрепление дружественных связей с Сирией имеет огромное значение, со страной, имеющей богатую историю и культуру.

От имени народа Республики Абхазия президент Аслан пожелал Башару Ассаду крепкого здоровья, дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.

29 мая 2018 года Сирия признала Абхазию.