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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ СО ДНЯ УБИЙСТВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНОВА

Новости Пятница, 11 сентября 2020 14:33
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СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ СО ДНЯ УБИЙСТВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНОВА

Сухум. 11 сентября 2020. Абхазия-Информ. 25 лет прошло со дня убийства в Сухуме выдающегося ученого, государственного деятеля Юрия Николаевича Воронова (1941г. –1995 г.).

11 сентября в Абхазии – День памяти выдающегося учёного, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени, Ю.Н. Воронова.

Сегодня почтить память к могиле Юрия Николаевича пришли вице-президент РА Бадра Гунба, спикер парламента РА Валерий Кварчия, вице-премьер Беслан Джопуа, министр культуры Гудиса Агрба, представители научной общественности, учащиеся средней школы №3 им. Ю.Н. Воронова.

Вице-премьер Абхазии Воронов был убит 11 сентября 1995 года у порога своей квартиры в Сухуме.

В ходе расследования оперативно-следственная группа под руководством генерального прокурора Абхазии Анри Джергения установила исполнителей убийства. Это - Альберт Тарба (непосредственно застреливший профессора), Саид Ицлаев и Сулим Татаев. Пособниками бандитов оказались уроженцы села Члоу Очамчырского района Абхазии братья Рафаэль и Роберт Цвижба. В ходе преследования пособникам киллеров удалось скрыться на территории Грузии, затем они переехали во Францию. Заказчики и мотивы преступления не были установлены.

Похоронен Ю.Н. Воронов в Сухуме у стен Абхазского государственного музея. Его именем названа улица и средняя школа №3.

Юрий Николаевич Воронов родился 8 мая 1941 года в селе Цебельда, в родовой усадьбе Вороновых «Ясочка». Его жизнь как археолога началась рано, в 4 года, когда он вместе с матерью участвовал в раскопках могильников апсилов на территории усадьбы Вороновых. В 13 лет Юрий передал свою первую археологическую коллекцию в Абхазский государственный музей и принял участие в раскопках замка Баграта в Сухуме.

Окончил Ленинградский университет (1965). Кандидат исторических наук (1971); доктор исторических наук (1985); профессор Абхазского университета; член-корр. Международной Славянской Академии. Директор Цебельдинского историко-культурного заповедника; депутат Верховного Совета Республики Абхазия (1991—1995 гг.); 1993 – 1995 заместитель Председателя Совета Министров Республики Абхазия, вице-премьер Республики Абхазия. После грузино-абхазской войны 1992—1993 гг. и до своей смерти - председатель Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии.

Ю.Н. Воронов автор многочисленных научных монографий: «Древности Сочи и его окрестностей» - Краснодар, 1979; «Древняя Апсилия» - Сухум, 1998; «Белая книга Абхазии» - Сухум, 1993 (совм. с П. Флоренским и Т. Шутовой); «Очерки истории Абхазии (до XIX века)» – Сухум; «В мире архитектурных памятников Абхазии» - М., 1978; «Диоскуриада – Себастополис – Цхум» - М., 1980; «Главная крепость Апсилии» - Сухуми, 1986 (совм. с О. Х. Бгажба); «Археологическая карта Абхазии» - Сухуми, 1969; «Тайна Цебельдинской долины» - Москва, 1975; «Древности Военно-Сухумской дороги» - Сухуми, 1977; Материалы по археологии Цебельды. - Тбилиси, 1985 (совм. с О. Х. Бгажба); «Древности Азантской долины» - Тбилиси, 1982; «Памятники села Герзеул» - Сухуми, 1980 (совм. с О. Х. Бгажба); «Лев Николаевич Соловьёв» - Санкт-Петербург, 1994; «Боль моя, Абхазия» - Гагра, 1995; «Могилы апсилов» - Москва, 2003.

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